Hvor ville kabinettet være uten motet til Liz Truss?

Da jeg jobbet i Westminster for noen år siden, kunne man knapt bevege seg for de unge parlamentariske assistentene, kledd i tweed, siklet over Liz Truss. Den gang skammer jeg meg over å innrømme at jeg ble ertet. Riktignok la han de rette lydene om mulighetene Brexit ga. Faktisk var hun den eneste tidligere Remainer i Theresa May kabinett som faktisk syntes å forstå begrepet suverenitet. Men Frelseren til Høyre? Med hans vanskelige bevegelser og rett og slett bisarre offentlige talestil kunne jeg ikke helt se ham.

Til de tweed-visjonærene sier jeg: mea culpa. I løpet av de siste 18 månedene har statssekretæren for internasjonal handel (og minister for kvinner og likestilling) blitt det som bare kan beskrives som en liten helt.

Handelsavtalene du har gjort er selvfølgelig juvelen i kronen din. Med tilsynelatende letthet har du gjennomsøkt en liste over ikke mindre enn 67 land, og kryss av i boksene mens du går. Det er sant at mange av disse er overføringer fra vårt lange opphold i EU, men hastigheten det har klart å oppnå dem er bokstavelig talt enestående: ingen andre land har oppnådd en slik bragd på så kort tid.

Når det gjelder hans prestasjoner denne uken med å sikre nye avtaler med Norge, Island og Liechtenstein, må selv den mest ufølsomme Remainer ha blitt litt rystet. Avtalene øker ikke bare Storbritannias fiskeforedlingsindustri, men inkluderer også en mer ambisiøs digital kobling enn EUs avtale med de tre landene. En “Brexit-bonus” hvis det noen gang var en.

Og det er ikke alt. Mellom å fly rundt i verden og å få drømmene til Eurosceptics til å gå i oppfyllelse gjennom århundrene, har denne bemerkelsesverdige ministeren på en eller annen måte funnet tid til å lede anklagen mot Stonewalls våkne galskap. Denne uken, etter at administrerende direktør Nancy Kelley offensivt sammenlignet kritisk kjønnsoppfatning med antisemittisme, tok Truss på seg Kvinne- og likestillingshatten og begynte å presse på for at alle myndighetsavdelinger skulle trekke seg ut av organisasjonens ansettelsesplan. Et slikt grep ville ikke bare løsne grepet som en tang av våkne lobbyister på Whitehall-skårene, men det ville også spare skattebetaleren en god del hardt opptjente penger. Avgifter for den litt latterlige ordningen, der offentlige avdelinger betaler for Stonewall for å gi råd om kjønnsnøytrale pronomen og mellomrom, starter på hele £ 2500.

Grasrotkonservative har en evne til å vite hva som er bra for partiet deres, og de ser også ut til å være forelsket i fru Truss. I følge en nylig undersøkelse fra hjemmesiden til det konservative hjemmet, har den en netto tilfredshet på 89 prosent blant partimedlemmene, noe som er rekord.

Når det gjelder den klønete stilen som jeg en gang avviste, virker den nå fantastisk forfriskende. Midt i de askefulle ansiktene og dystre draktene til Johnson, Hancock et al., Som ikke klarer å beundre en kvinne som koordinerer antrekkene hennes med flaggene i landene hun forhandler med?

Hvis verden kan tilgi henne, er denne lavmælte helt sikkert i kø for en shakeup-kampanje.