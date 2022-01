Hvordan aktivere direkte oversatte vers i applikasjoner

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-lint) – Google Meet lansert Direkte oversatte undertekster For videosamtaler.

Google begynte å teste denne funksjonen i fjor. Det fungerer på Internett eller på mobil, men det kan bare oversette engelsk til fransk, tysk, portugisisk og spansk. Dette er imidlertid et skritt mot en mer inkluderende videosamtale, siden det fjerner potensielle barrierer for språkkunnskaper.

Man kan tenke seg at det vil være nyttig i opplærings- eller treningsmøter, utdanning etc.

For å begynne å bruke oversatte tekster direkte i Google Meet, må du først aktivere undertekster i Innstillinger, deretter sette den til engelsk og aktivere oversatte tekster. Du kan velge ett av fire oversatte språkalternativer.

Åpne Google Meet på datamaskinen. Fra veikrysset klikker du på Flere alternativer> Innstillinger> Lukkede titler. Aktiver “undertekster” og sett språket til engelsk. Aktiver “Oversatte vers”. Velg et språk: fransk, tysk, portugisisk og spansk.

Kommentar: For mer informasjon, se Google Meet hjelpeside.

Alle som bruker Google Meet-typen kan bruke standardtitler, men direkteoversettelsestitler er bare tilgjengelige for følgende Workspace-versjoner: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade og Education Plus.

Den kommer ut gradvis, så det kan ta noen uker før du ser den.

Skrevet av Maggie Tillman.