Hvordan aktivere eller deaktivere automatisk drift på Netflix

Fra 2020 vil Netflix tilby en måte å deaktivere automatisk avspilling av videoer.

Trinn én: Logg på

Først må brukerne åpne nettleseren og gå til Netflix. Deretter må han skrive inn påloggingsinformasjonen sin i tjenesten og klikke på profilen sin.

Deretter kan han velge «Konto»-knappen øverst til høyre, deretter «Leseinnstillinger». Avspillingsinnstillinger finner du i delen «Profiler og foreldrekontroll» i rullegardinmenyen under hver profil knyttet til kontoen.

Når han først er i denne delen, bør han fjerne merket i boksene «Autoplay episode following a series on all devices» og «Automatic previews when surfing on all devices». Vær forsiktig så du ikke glemmer å lagre alternativene dine.

Raskere alternativ

Etter å ha logget på kontoen sin, kan brukere klikke direkte på profilen sin og velge «Administrer profil». Han kunne ikke direkte velge boksene «Kjør automatisk episode etter serie på alle enheter» og «Automatisk forhåndsvisning av navigering på alle enheter». Også her, ikke glem å lagre valget ditt.

På en smarttelefon eller nettbrett

Manipulering er mulig fra en Android-smarttelefon eller nettbrett. For å gjøre dette må du gå til startskjermen til Netflix-appen og trykke på profilikonet eller mer. Deretter må brukeren klikke «Administrer profiler ”og velg Må endre profil.

Til slutt, veksleknappen ved siden av «Automatiske forhåndsvisninger «Lar deg aktivere eller deaktivere Deaktiver denne funksjonen.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på iPhone.