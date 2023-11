hvordan aktivere HD Lossless-lyd i Android-appen

Vil du nyte best mulig lydkvalitet på Apple Music? Her er våre anbefalinger og alternativene for å aktivere for å dra full nytte av dem.

Har du nettopp byttet Spotify for å prøve lykken hos Apple Music? Dette er vanligvis for å nyte lyden» uten tap » som Apples musikkplattform har tilbudt en stund i hele sin musikkkatalog på mer enn 80 millioner titler. Gode ​​nyheter ! Denne kvaliteten er også tilgjengelig på Android-enheter. Slik får du mest mulig ut av det.

Hva er tapsfri lyd?

Som navnet antyder, lyd uten tap Det er et lydfilformat som i teorien ikke etterlater noe tap i lydkvalitet. I motsetning til andre komprimerte lydformater, for eksempel MP3, som mister lydinformasjon for å redusere filstørrelsen, lyduten tapApple beholder alle originale lyddata.

For å oppnå denne tapsfrie lydkvaliteten bruker Apple det tapsfrie komprimeringsformatet ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Filer kan også være i FLAC-format ( Gratis tapsfri lydkodek ) på noen plattformer. Dette formatet reduserer størrelsen på lydfiler uten å påvirke lydkvaliteten, noe som betyr at du kan lytte til musikk med identisk lydkvalitet som den originale CDen, i det minste med maskinvare som er i stand til å streame den. Lyd uten tap støtter lydoppløsninger fra 16-bit til 24-bit, samplingsfrekvenser fra 44,1 kHz (CD-standarden) til høyere hastigheter som 96 kHz, 192 kHz eller enda høyere. I sistnevnte tilfelle vil det være nødvendig å være utstyrt med en digital analog omformer som en DAC, på grunn av de store filstørrelsene og båndbredden som kreves for høyoppløselig lyd. uten tapspesielt.

Kort sagt, når du hører på lydmusikk uten tap , drar vi nytte av teoretisk perfekt lydkvalitet, med maksimal klarhet og lydkvalitet. Det er et ideelt format for audiofile og de mest krevende musikkelskere.

Hva trenger jeg for å nyte tapsfri lyd på Android-smarttelefonen eller -nettbrettet?

Det er åpenbart ikke med enkle hodetelefoner eller billige Bluetooth-hodetelefoner du vil kunne glede deg over tapsfri lydgjengivelse. Du trenger egnet og sertifisert utstyr som er kompatibelt med denne typen lydformat. Når det gjelder Apple Music, trenger du ikke nødvendigvis å investere i Apple-maskinvare som AirPods Max, AirPods 3 eller AirPods Pro 2 på en Android-enhet. Disse enhetene er i alle fall bare kompatible med SBC- og AAC-kodeker, og er ikke nok til å nyte Hi-Fi-lyd. uten tap uten strenger.

Derfor anbefaler vi at du velger kompatible hodetelefoner og øretelefoner og Trådløs høyoppløselig lydsertifisert som tillater trådløs overføring på opptil 24 biter ved 96 kHz takket være spesifikke Bluetooth-kodeker som LDAC, LHDC eller aptX adaptive. Dette er spesielt tilfellet med Sony WH-1000XM4 og WH-1000XM5, Technics EAH-A800 eller Huawei FreeBuds 5i.

Alternativt, hvis du ikke har noe imot å bruke kablede hodetelefoner, kan du investere i en kabel. USB-C til 3,5 mm-kontakteller en kabel Kun 3,5 mm jack (hvis smarttelefonen din har en port) for å få mest mulig ut av den. Selvfølgelig må du fortsatt ha hodetelefoner med transdusere av god kvalitet, ikke forvent å dra nytte av lyden.uten tapmed en billig hjelm.

Hvordan aktiverer jeg tapsfri kvalitet i Apple Music i Android-appen?

Før du endrer innstillinger i Apple Music-appen, husk å sørge for at de trådløse hodetelefonene dine er riktig konfigurert gjennom produsentens tredjepartsapper. Det kan hende at ytterligere konfigurasjon er nødvendig gjennom applikasjoner som Sony Headphones Connect for Sony-hodetelefoner, for eksempel.

Nedenfor gir vi deg prosedyren du skal utføre fra Apple Music-applikasjonen: