Hvordan åpne østers enkelt ved hjelp av mikrobølgeovn?

Alternativ 1: Du har en østerskniv

Enda bedre, du har en beskyttende stålhanske. Hvis dette ikke er tilfelle, skaff deg et rent kjøkkenhåndkle.

Kjør først østersene under kaldt vann (ikke senk dem ned!), skyll dem og børst dem.

Deretter tar du godt tak i en østers i den ikke-dominerende hånden din, med den tynne delen som kalles «låsen» eller «hengslet» – mot fingertuppene. Hvis du ikke har en hanske, blokker den i samme retning som håndkleet.

Stikk tuppen av kniven mellom de to skjellene og bruk en roterende bevegelse mens du går gjennom «hengslet», og ikke trenge inn i kniven mer enn 2/3 av østersen. Når «låsen» gir etter, skilles de to ansiktene. Slipp forsiktig, kutt muskelen og slipp membranen. Kast det ufordøyde første vannet og sett til side på et kjølig sted.

Alternativ 2, 3 og 4: Du har ikke en østerskniv

Ingen stress, det finnes enkle løsninger for å oppmuntre vakre jenter til å uttrykke seg.

I mikrobølgeovnen

Legg østersene dine i en dyp tallerken dekket med mikrobølgeovnsikker plastfolie. Sett retten i ovnen i ett til tre minutter (jo mindre østers, desto kortere «koketid»). Når østersene har åpnet seg, ta dem ut av ovnen og avslutt jobben med en kniv som forklart ovenfor.

Kokt

Hell litt vann i en stor kjele og legg østersene flatt. Varm det opp. Når vannet fordamper, åpner østersen seg. Ett til to minutter er nok til at østersen åpner seg litt. Igjen, fullfør operasjonen med en kniv.

Vær i alle fall forsiktig så du ikke overkoker østersene, de er fine når de først åpner seg.

med hvit eddik

Denne magiske ingrediensen fra våre bestemødre! Fyll en stor dyp panne med vann og tilsett et halvt glass hvit eddik (noen bestemødre anbefaler å bruke bikarbonat, som har mindre lukt). Dypp østersene i blandingen og vent noen minutter: de åpner seg av seg selv!

