Hvordan Apple endret App Store-reglene for å forstyrre Facebook

Apple har endret retningslinjene for App Store. Denne endringen retter seg direkte mot metainntekter gjennom Facebook- og Instagram-apper.

Apple og Meta (Facebook) går mot hverandre og vi er midt på slagmarken. Først, Programsporing på iOS Implementering med iOS 14.5 straffet Metas drift og inntekter alvorlig Facebook Og instagram. hvordan Med App Tracking Transparency (ATT)-systemet må apper innhente brukernes samtykke før de samler inn og deler dataene deres med tredjeparter for reklameformål.

I gjennomsnitt på verdensbasis godtar 60 % av brukerne å tjene penger på dataene sine. Det betyr at 40 % av brukerne ikke kan målrettes som før, noe som fører til unektelig lavere inntekter for Meta, Google, Snapchat og mer. Denne endringen hadde betydelige effekter på mobilannonseringsmarkedet, med anslagsvis 16 milliarder dollar i «tapt» penger for selskaper i annonsemarkedet. Denne policyen er basert på brukersamtykke Det har allerede forårsaket mye friksjon mellom Meta og Apple.

ved siden av han, Meta prøvde å jukse Med regler satt av Apple. Helt i strid med prinsippet om App Tracking Transparency (ATT). For å gjøre dette, er Meta avhengig av en nettleser integrert i applikasjonene (for eksempel, som startes som standard når du klikker på en lenke på Instagram) og overvåker de minste handlingene og bevegelsene til brukerne: klikk, tastaturoppføringer, ulike interaksjoner eller tekstvalg blir analysert. I USA førte oppdagelsen av denne alternative sporingsmetoden til at noen brukere gikk sammen og startet et gruppesøksmål mot Meta.

Apple retter seg mot metaen med denne endringen

Sist mandag, 23. oktober 2022, ga Apple ut en oppdatering til App Store-retningslinjene for utviklere, mer spesifikt App Payments. Som forklart nedenfor, hvis du administrerer Facebook- eller Instagram-bedriftssider, kan du øke innleggene med ett klikk ved å sette opp annonsekampanjer.

Apples policyendring betyr at Metas kjøpsverktøy i appen vil tjene Apples 30 % provisjon for postforsterkninger, i tillegg til å bruke Apples betalingssystem. «Eple.

Apple svarte i en e-post Gizmodo» I årevis har App Store-retningslinjene vært klare: salg av digitale varer og tjenester i en app må bruke Apples kjøp i appen. Meta kritiserte på sin side Apples metoder under en utveksling på kanten : » Mens Apple kontrollerer aktivitetene til andre selskaper i den digitale økonomien, fortsetter Apple å utvikle sine retningslinjer for å vokse sin egen virksomhet.

Denne Apple-policyen gjelder også for søkeren Lovgivere i mange land i verden. De mener App Store har monopol på iPhone, noe som ikke er i konflikt med Meta.

Denne endringen legger drivstoff til forholdet mellom Apple og Meta. Spesielt rundt samme tid var Apple enig med Meta. Faktisk er Apple ute etter å øke annonseinntektene sine Ved å multiplisere Mønstre i App Store. Apple har utvidet annonsebeholdningen sin i App Store ved å integrere formater i dagens fane – og på tvers av flere sider. Disse nye annonseenhetene representerer en betydelig utvidelse av Apples annonsebeholdning.

Apples annonseinntekter rapporteres som en del av tjenestevirksomheten, som inkluderer App Store-salg, abonnementsinntekter, maskinvaregarantier og inntekter fra lisensavtaler med selskaper som Google (vanligvis for å integrere Googles søkemotor i Safari). I 2021 registrerte Apple totalt 68 milliarder dollar i tjenesterelaterte inntekter.

