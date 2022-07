hvordan apple skal øke ytelsen

iPhone 14 Pro lover å være mye kraftigere enn standardversjonene. For å støtte A16 Bionic SoC, reservert for Pro-utgavene, ville Apple stole på 6 GB LPDDR5 Ram, en ny standard som er raskere og mer energieffektiv.

Alle iPhone 14 vil være utstyrt med 6 GB RAMrapporter Digitimes, et medium spesialisert i elektronikkindustrien. Standard iPhone 14 og iPhone 14 Max vil også bli berørt.

Dette er første gang Apple har pakket så mye RAM i rimelige utgaver. I fjor hadde Cupertino-giganten reservert 6 GB Ram for iPhone 13 Pro. På sin side måtte iPhone 13 og iPhone 13 mini nøye seg med 4 GB RAM for å støtte SoC. Legg merke til at Ming-Chi Kuo, en kjent analytiker spesialisert i sektoren, allerede har nevnt ankomsten av 6 GB Ram i mars i fjor.

Bare to Pro-modeller vil bli oppgradert til A16-prosessoren, mens 14 og 14 Max forblir A15. Alle de fire nye modellene kommer sannsynligvis med 6 GB RAM, med forskjellen LPDDR 5 (14 Pro og 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 og 14 maks). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13. mars 2022

LPDDR5 RAM for iPhone 14 Pro

I tillegg ville iPhone 14 Pro ha rett til Ram LPDDR5. Denne nye standarden ble innviet i 2019 og lover bedre ytelse og 30 % mindre strømforbruk enn LPDDR4X-standarden. LPDDR5 RAM sikrer bemerkelsesverdig en dataoverføringshastighet på opptil 6400 Mbit/s.

Mange Android-smarttelefoner drar allerede nytte av denne nye standarden, inkludert de nyeste flaggskipene fra OnePlus, Xiaomi eller Samsung. På sin side bør iPhone 14 og 14 Max takle RAM LPDDR4Xsom iPhone 13. Denne avgjørelsen er trolig rettet mot å redusere produksjonskostnadene til de to smarttelefonene.

Dessuten ser det ut til at Apple har bestemt segfremheve forskjellene mellom premiummodeller og rimelige utgaver. Til det punktet at den californiske giganten burde reserver den nye A16 Bionic-brikken til iPhone 14 Pro. De andre variantene vil bli drevet av en A15 Bionic-brikke som ligner på iPhone 13.

Denne strategien bør tillate Apple klargjøre plasseringen av iPhone 14 Pro sammenlignet med andre modeller. I fjor ble Pro-utgavene ansett som for nær de rimeligere versjonene i allmennhetens øyne.

Apple forventer stor etterspørsel

Digitimes Jeg fikk også informasjon om iPhone 14 produksjon. Ifølge informasjon samlet inn av spesialiserte medier, har Apple økt sine komponentbestillinger. Merket ville nylig ha kontaktet sine leverandører i denne forbindelse. Media forsikrer at avgjørelsen ble tatt i lys av de utmerkede salgstallene for iPhone 13, hvis etterspørsel forblir stabil måneder etter lanseringen.

På denne bakgrunn forventer Apple at iPhone 14-serien vil bli en hit. I mai i fjor hadde den amerikanske giganten redusert sine salgsmål med 20 millioner enheter for første gang. Apple regnet med mer pessimistisk enn analytikerne 220 millioner solgte iPhones i år. Det ser ut til at merkevaren reviderte prognosene sine oppover i etterkant.

bortsett fra overraskelse, Apple vil presentere iPhone 14 i løpet av september måned 2022. Under åpningstalen skal gruppen også løft sløret på Apple Watch Series 8din nye tilkoblede klokke.

Font :



Digitimes