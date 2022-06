Hvordan avbryte eller redigere en allerede sendt melding i Meldinger

Dette er en av hovedfunksjonene til iMessage-nykommeren med iOS 16.

Denne mandagen løftet Apple sløret for iOS 16, den fremtidige store oppdateringen til operativsystemet. Hvis alle øyne var rettet mot den sære nå-tilpassbare låseskjermen, har en Apple-app også fått mange nye funksjoner.

Den appen er iMessage. Litt etter litt kommer den ledende meldingsapplikasjonen nærmere sine konkurrenter, Messenger eller WhatsApp. Det er bare noen måneder siden iMessage lar deg identifisere noen i en melding eller foreta FaceTime-anrop med opptil 32 deltakere. Fra nå av, og i likhet med konkurrentene, lar iMessage deg slette en melding som allerede er sendt eller endre den.

Når du har installert iOS 16 og vil sende en melding til noen som bruker iMessage, bør du vite at du har 15 minutter på deg til å oppheve sendingen eller endre denne meldingen. etter å ha trykket Send tilberør og hold meldingen for å få tilgang til alternativer.

Ved siden av Oversett-, Svar- eller Kopier-knappene vises nå avbryt sending Y Redigere.

Angrefunksjonen er kun tilgjengelig for de som har installert iOS 16. På den annen side, hvis du sletter en melding sendt til noen som ikke har installert oppdateringen, får du et lite varsel om at «den som ringer vil alltid se meldingen».

Til slutt, hvis du vil endre en melding, kan ingenting være enklere. Ved å velge alternativet kan du redigere teksten direkte. Din iPhone vil korrigere meldingen som er sendt til den andre personen. En liten «Endret» under meldingen vil fortelle den som ringer at meldingen er endret.

