Hvordan begynte det hele? James-Webb-teleskopet ville endelig ha avdekket de mørkeste og eldste stjernene!

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Dykker ned i en svart gryte der stjerner blir født NASA og European Space Agency (ESA) feirer 33-årsjubileet for Hubble-romteleskopet.

De første stjernene i universet. De AstronomerAstronomer Kall dem stjerner Folk IIIFolk III. Stjernene som teorien beskriver er usedvanlig store og lysendeHydrogenHydrogen og helium. De ville ha dukket opp helt i begynnelsen universunivers. All begynnelse er på en kosmisk skala, selvfølgelig. Det er etter 400 millioner år det store smelletdet store smellet. Men ingen av dem har blitt lagt merke til så langt.

Så langt. En liten stund til uten tvil. Selv for noen dager siden, Forskere fra det kinesiske vitenskapsakademiet De ga en stjerne ulik alle andre som ble kastet ut i glorien vår MelkeveienMelkeveien. Befolkningsstjerne II. Men det ser ut til å ha oppstått for rundt 13 milliarder år siden. Den ble sannsynligvis dannet etter supernovaeksplosjonen av en Population III-stjerne.

Spor av universets første stjerner er nå oppdaget

Nå antyder to nye studier – ennå ikke fagfellevurdert – at astronomer kan være nærmere enn noen gang å faktisk identifisere noen av disse Population III-stjernene. Først opprettet forskere ved Cambridge University (UK) peker på det som ser ut til å være en klynge primitive stjerner som lurer i en forstad. GalaxyGalaxy langt borte. Den andre, holdt klDet italienske nasjonale astrofysiske instituttetBefolkning III består av en liten galakse av stjerner.

Hvis disse eldgamle stjernene har vært utenfor rekkevidde for forskere i lang tid, er det fordi MasseMasse Enormitet — hundrevis eller tusenvis av ganger størrelsen på vår sol — det de måtte oppnå fordømte dem. VarighetVarighet Et veldig kort liv. Alltid på en kosmisk skala. Bare i størrelsesorden noen få millioner år. Astronomer har aldri lyktes i å finne spor av helium i disse stjernene, de eneste med høye temperaturer – omtrent 10 ganger vår egen. solensolen — ser ut som det kan gis opp.

Befolkning III Tegn på Nakshatras

I 2017, et første håp sakensakenDet regnet i galaksen kalt CR7. For noen måneder siden fikk jakten en oppblomstring av interessen James Webb-romteleskopetJames Webb-romteleskopet (JWST). Men den detaljerte analysen som fulgte var ikke entydig.

Likevel fortsatte astronomer å tro på JWSTs evne til å finne Population III-stjerner. Et team fra University of Cambridge valgte å peke instrumentet mot en galakse oppdaget av Hubble-romteleskopet i 2015, GN-z11. En galakse for rundt 400 millioner år siden, nettopp etter Big Bang. Spektroskopisk analyse av kantene til GN-z11 bekreftet den reduserte MetallisitetMetallisitet avslørte mistenkelige spor av regionen og helium. Rundt GN-z11 er to komponenter bevis for eksistensen av små grupper av populasjon III-stjerner. Hver av stjernene er minst 500 ganger mer massiv enn vår sol med en total solmasse på 600 000 ganger. På dette tidspunktet kan imidlertid forskere ikke utelukke at signalet de oppdaget faktisk kom fra en type sort hull som aldri hadde blitt observert før. En av et slag svart hullsvart hull Denne teorien angir begynnelsen på dagens supermassive sorte hull!

READ Kommende forskrifter for strømforbruk kan begrense 8K TV-salget i EU VLT var den første som blåste ut asken av stjerner

Forskere ved Nasjonalt instituttAstrofysikkAstrofysikk italiensk, de har funnet en likhet problemproblem Hydrogen ogOksygenOksygen Fra en liten galakse langt, langt unna. En oppdagelse som avslører eksistensen av to svært små stjernehoper i universet bare 800 millioner år etter Big Bang. Så det kan godt maskere stjernene til befolkning III.

Ytterligere analyser kan være nødvendig for å bekrefte det ene og/eller det andre av disse funnene. Snart vil James-Webb-romteleskopet se på andre Population III-stjernekandidater. Forhåpentligvis, for astronomer, vil de endelig være i stand til å bekrefte teoriene sine og forstå litt bedre hvordan det hele begynte.