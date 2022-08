Hvordan betale mindre for parkbilletter | Reise

For de mest attraktive tilbudene, Avtale på Plopsa. «Det er en gratis 1 + 1 kampanje gyldig for de seks belgiske parkene (inkludert to vannparker). Billetter kan kjøpes til og med 21. august og vil forbli gyldige til 31. august. Merk at denne kampanjen ikke kan finnes på de belgiske nettsidene til gruppen.» Det spiller ingen rolle, åpenbart ville vi være fornøyd med den nederlandske siden med link til oversettelsessiden om nødvendig, smiler Guillaume Gillan.

Trenger du kun én billett? «Vi anbefaler å bruke kode DEZONDAG22 på alle Plopsa-lokasjoner. Det vil gi deg 35 % rabatt. Hvis du trenger en Plopsaland-billett i De Panne, vil Bongo finne den beste prisen: €22,87 i stedet for €43,50 (48% rabatt), med kode PJAGERS-AUG22» .

Logo? Glem (mest av tiden) de offisielle nettsidene. «Fransk side gå av For eksempel er det tillatt å kjøpe Aqualibi-billetter (til €17) og Walibi (priset til €29,50) på Wavre med rabatter på rundt 33%.

til slutt, Nederlandsk versjon av Tripper Tilby 25 % rabatt for å besøke Boudewijn Seapark (20,95€ i stedet for 28€). Tilbudet er mer fordelaktig (31%) på Bellewaerde-billetter (€25 i stedet for €36). Reduksjonen økte til 42 % for Bobbejaanland (€24,90 i stedet for €42,90).

Vil du krysse Vallonia? Vi anbefaler at du laster ned VisitWallonia Pass-appen. Det tilbyr mange tilbud og rabatter, spesielt på Monde Sauvage d’Aywaille og Forestia Zoo.»

sist men ikke minst, «Flott promotering for Disneyland Paris». «Dessverre er det ikke egnet for sommerferier. Det vil også være vanskelig å bruke det i skoleferier eller helger,» sier Guillaume Gillan. For en gangs skyld, gå til den offisielle nettsiden til den berømte parken. For kalenderen, foretrekk uken mandag 30. januar 2023.

