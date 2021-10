Hvordan britiske supermarkeder gjør alt de kan for å dekke mangel

I mer enn ett år har matmangelen vært økende i Storbritannia, muligens på grunn av Brexit og regjeringsepidemier. Som et resultat prøver mange supermarkeder å skjule noen tomme hyller og beholde utseendet. For eksempel bestemte Tesco seg for å installere paneler og plakater som representerer manglende produkter for å simulere hele hyllene til kjedebutikker. Særlig mange internettbrukere har delt bilder av den falske aspargesen. Supermarkedskjeden har gjort seg bemerket ved å erstatte de manglende produktene med alle slags desserter eller fylle sausgryter i lagerkjøleskap. På Sainsbury’s er pastahyllene fylt med tomme bokser for å fylle hullene.

Strategiene gledet noen kunder, men begeistret mer enn én. “Hvorfor sløser kjøleskap med energi som ikke må nedkjøles før butikk åpnes? “Når Brexit fører til mindre valg”, Les spesielt på Twitter. Situasjonen i britiske supermarkeder har imidlertid ikke normalisert seg. Faktisk, i mer enn ett år, måtte Storbritannia møte en betydelig mangel på lastebilsjåfører for å levere til landet på grunn av stigende drivstoffpriser.