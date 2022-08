Hvordan bruke Word, Excel og PowerPoint gratis (og lovlig)

Et abonnement på Office 365 er dyrt. Mer enn 100 euro per år. Mange vet ikke dette, men Word, Excel og PowerPoint kan brukes gratis. Forklaringer.

For å få tilgang til Word, Excel og Powerpoint gratis, har du to alternativer. Du kan være kvalifisert for gratis tilgang til programvaren eller bare få tilgang til den via Internett.

I det første tilfellet er lærere og elever bekymret. Prosessen er veldig enkel: send inn skolens eller universitetets e-postadresse til Microsoft for å få gratis tilgang til tjenesten. Metoden har sine begrensninger: når kurset hans er over, trekkes gratis tilgang til tjenesten tilbake. Microsoft tilbyr også gratis tilgang til sine tjenester til ideelle organisasjoner. Prosessen er den samme Krev det.

For alle andre er det også en måte å bruke denne programvaren helt gratis på. Du trenger imidlertid en internettforbindelse. Så ingen offline tilgang til dokumenter. For å gjøre dette, vennligst logg inn Office-nettstedet og få tilgang til den elektroniske tjenesten ved å logge på Microsoft-kontoen deres. Ironisk nok tror mange at programvaren er betalt for, men denne tilgangen via Internett er faktisk gratis. Brukeren kan lagre dokumentene sine i Microsoft-skyen – OneDrive – uten å betale en eneste euro.

For de som foretrekker en lokal løsning, merk at det også finnes gratisalternativer som LibreOffice og Google Suite, Sheets og Docs.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.