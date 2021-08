Hvordan Cape Bretons frisørsønn ble en styrke i Atlantic Canadas kommersielle fiskeindustri

NORTH SYDNEY, NS – Brian Shebeeb vokste opp i en av Nova Scotias mest historiske havner, og hadde aldri forestilt seg at hans livs virksomhet skulle dreie seg om den kommersielle fiskeindustrien.

“Min far var en frisør,” sa den 78 år gamle pensjonerte ingeniøren og forretningsmannen fra Nord-Sydney.

Men etter mer enn fem tiår i kommersielt fiske, har Shebeeb ingen mangel på fiskehistorier. Noen er historier om vanskelige tider, men flere suksesser.

Senere denne måneden blir Shabib offisielt vervet Cape Breton Business and Philanthropy Hall of Fame 31. august for å legemliggjøre forretningskunnskap, entreprenørskap og samfunnsledelse.

Shebeebs profesjonelle karriere tok ham fra Cape Breton til Norge og fra Trinidad til Russland, og noen andre steder i mellom. Hans arbeid spenner også over en periode med store omveltninger i fiskeindustrien på østkysten av Canada.

urolig vann

Utfordringene inkluderte en periode med høye renter på begynnelsen av 1980 -tallet, sammenbruddet av det tradisjonelle torskefisket i 1992 og senkingen av en av selskapets båter som forliste Baffin Island. Det ble ingen tap av liv, men båten gikk ned med lasten på mer enn 100 tonn reker.

“Vi har hatt noen tøffe tider, men vi har alltid vært i live,” husker Shebeeb, som har tilbrakt 25 år i Nord -Sydney hvor han og kona Monica bor i et hus med utsikt over vannet i Sydney Harbour.

Etter eksamen i 1965 fra Nova Scotia Technical College i Halifax, var Shabib en av flere studenter rekruttert av en norsk ingeniør ved navn Johan Kobernais. Det var et trekk som ville føre ham inn i den kommersielle fiskerisektoren.

“Han hadde en liten konsulentpraksis og ønsket å bygge selskapet sitt, så han ansatte tre av oss fra klassen 1965,” sa han.

“Johan gikk på MIT og var en strålende stipendiat. Han underviste ved teknisk høyskole og hans hovedfokus var på fiskeindustrien ettersom familien i Norge drev med fiske. Vi holdt på med ingeniørarbeid med å designe og bygge fiskeri rundt Atlanterhavsfylkene. Og det var begynnelsen ”.

nye muligheter

Shabib sa at etter hvert som hans kunnskap om bransjen økte, så økte hans ønske om å forfølge jobbmuligheter på dette feltet. Han gikk tilbake til skolen i Halifax hvor han tok en mastergrad i ingeniørfag.

Brian Shebeeb har jobbet i kommersielt fiske i mer enn fem tiår. – David Gala

I 1972 var Shabib en grunnlegger av Seafair Holdings, et selskap som til slutt skulle bli kjent som MV Osprey Ltd. De begynte med 65 fot lange linjer som kjørte krok- og snøreoperasjoner for torsk, hyse og kveite.

“Vi tok den med til en gammel fabrikk vi kjøpte på Hubbards utenfor Halifax, og vi produserte østers og eksporterte torsk til markeder som Portugal, Italia, Brasil og noe Karibia, mens vår fersk fisk ble transportert til Boston og New York, Sa han og la til at selskapet innarbeidet et teknisk fremskritt som ga prosessen et løft. Stort.

“Vi har innført automatisk langline i krok og line -fiske. Vi gikk fra 8000 kroker per dag med agn for hånd til 25.000 kroker per dag ved automatisk metode. Den ble faktisk innebygd i båten vi kjøpte i Norge.”

Men det var ikke alle gode tider. Den opprinnelige M/V Northern Osprey sank i 1990, og to år senere kunngjorde den daværende føderale fiskerisekretæren, John Crosby, et moratorium for det nordlige torskefisket. Urolige tider har begynt.

I slekt

utholdenhet

“Jeg tror ikke alle så det komme, men noen av oss visste at det ikke var så bra som det pleide å være, og selvfølgelig gikk det til helvete i en håndkurv – det kom akkurat til det punktet hvor det kollapset , “sa Shabib, som påpekte at stenging av torsk Det skjedde bare dager før selskapets nye forbindelse ble døpt, den andre M/V Northern Osprey.

“Det var enten å bygge en ny båt eller gå ut av drift. Vi bygde en ny båt.”

Brian Shebib, avbildet ovenfor med kona Monica, blir hentet inn i Cape Breton Business and Philanthropy Hall of Fame. Bidra – David Gala

Selskapet gjorde det bra etter at Chebeb dro til en internasjonal fiskerikonferanse i St. Petersburg, Russland, hvor han inngikk en avtale om å bruke den nye båten til å fiske etter de nylig åpnede flamske rekene (som ligger øst for Grand Banks i Newfoundland).

Selskapet inngikk deretter en rekke partnerskap og fusjoner gjennom årene før de i 1996 flyttet til Shebeebs hjemby Nord -Sydney. Samme år tok selskapet i bruk den frosne reketråleren M/V Northern Eagle.

Shebeeb trakk seg fra virksomheten, som fremdeles blomstrer, for omtrent 10 år siden, men er fortsatt aktiv i samfunnet.

I dag, Han og kona Monica De er kanskje best kjent som medformennene i Hospice Cape Breton-innsamlingen. Han har jobbet i en rekke stillinger ved Cape Breton University og er en aktiv tilhenger av en containerhavn for Sydney havn.

Shabib spiller golf, sykler Harley Davidson og tilbringer tid på familieeiendommen i Ingonish.

Redaktørens merknad: Dette er den første todelte funksjonen om 2021-induserte i Cape Breton Business and Philanthropy Hall of Fame. Årets rekrutter er begge fra Nord -Sydney -området. De er Brian Shebeeb (virksomhet) og Annette Verschoren (veldedighet). Forretningsreporter David Gala forteller historiene sine, og starter med denne med Shabib.