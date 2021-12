Hvordan dele en faktura med venner ved hjelp av Faceboo

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-lint) – Meta har introdusert en ny delt regningsfunksjon kalt Split Payment i Facebook Messenger.

Selskapet tester denne funksjonen i USA, noe som gjør det enklere for Messenger-brukere å dele strømregningen med romkamerater eller dele en restaurant eller bar med venner. Du kan be folk om penger direkte i en gruppechat og se hvem som har betalt sin del.

“Hvis du har problemer med å skille (og få betalt) gruppemiddager, utgifter til felles hus eller månedlig leie, vil det være lettere,” forklarte Meta i et innlegg. nettsted. “Vi begynner å teste delte betalinger, en gratis og rask måte å dele kostnadene for regninger og utgifter på.”

Hver person i gruppechatten må koble en betalingsmetode til kontoen sin for å sende eller motta penger. Hvis du allerede har en koblet betalingsmetode, vil pengene som sendes til deg bli overført umiddelbart, men det kan ta 3 til 5 virkedager før betalingsleverandøren sender pengene til kontoen din. For å lære hvordan du kobler til betalingsmåten, se Facebook Support Center her.

Åpne den nyeste versjonen av Messenger-appen. Start en gruppechat med venner du vil be om penger. Trykk på + (eller fire-knapps-ikonet) nederst i chatten. Trykk på Charges-ikonet. Trykk på Start. Velg en eller flere venner du vil be om penger. Trykk på Neste. Skriv inn totalbeløpet du ønsker å kreve. Du kan be om forskjellige beløp ved å trykke ved siden av hver persons navn. Under totalbeløpet legger du til et notat som forklarer hva betalingen var for. Trykk på Sjekk øverst til høyre, og trykk deretter på Bekreft forespørsel.

Åpne den nyeste versjonen av Messenger-appen. Åpne gruppechatten der du mottok betalingsforespørselen. Trykk på Betal under ventende kostnader. Trykk på Betal og bekreft deretter betalingen [montant en dollars]. Hvis du har opprettet en Facebook Pay PIN-kode, skriv den inn for å bekrefte betalingen.

Nei. Meta sier ved å dele opp en “gratis og rask” måte å dele prisen på regninger.

Meta tester for tiden funksjonalitet. Han kunngjorde ikke hvor utbredt testen er – men den er foreløpig begrenset til Messengers-brukere i USA.

