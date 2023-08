Hvordan Delhaize (alt) vil ha sine kunder tilbake

Løven bestemte seg for å ta ut klørne i anledning skoleårets start. Med sikte på å gjenvinne kunder som til en viss grad hadde forlatt butikkene deres etter den sosiale kampen mellom arbeidere og ledelse, hvis mulighet til å franchise sine integrerte butikker ennå ikke var avsluttet. Delhaize analyserte deretter kundenes kjøpsvaner i kjølvannet av uroen som førte til flere dager med lockdown. I noen utsalgssteder ser vi at kunder, som har blitt desillusjonert over ledelsens holdning eller lei av å stå foran dører og stakitter, rett og slett har blitt vant til å handle andre steder. Andre har funnet tilbake til hyllene, bare for å gjøre kjøp der som de ikke kunne gjøre andre steder. Delhayes beholder absolutt sine trofaste, men antallet er mye mindre enn før utbruddet av den sosiale striden.

Delhaize vil kutte prisene på hundrevis av produkter

For merket Lion er denne lokkekampanjen også en mulighet til å prøve å bekjempe supermarkedskjedemerket som er dyrere enn konkurrentene. Den første aksen: Redusere prisene på rundt 1000 av 5000 private merkede produkter. «Rabatt på Little Lions fra 10 til 30 %.»forklarer Roel Deculver, Delhaizes kommunikasjonsdirektør. Tidligere hadde vi allerede gjort dette med 500 andre husholdningsmerker Siden den gang har salget av disse produktene økt med 20 %. Prosedyren finner sted rett før september «Med skoleårets start og overfloden av sportsaktiviteter, genererer dette store kostnader.».

Men for Delhayes er spillet langt fra over. Faktisk har Carrefour, Lidl, Aldi og til og med Quora også bestemt seg for å implementere ulike tiltak for å støtte kjøpekraft. Men Delhaize gir aldri opp å gjøre en forskjell med sine leverandører. Til tross for vanskelighetene har Lion-merket sørget for at butikkene oppnådde rekordsalg i år. Men dette er også tilfelle for Carrefour… Et brev til leverandører, der de ber dem om å delta i denne enorme operasjonen for å vinne tilbake tapte kunder, ved å tilby eksklusive kampanjer til Delhaize og dets kunder. «La oss starte de kommersielle motorene på nytt sammen. Vi stoler på at du gir oss sterke tilbud,» sa Alexandros Bousis, Senior Vice President for Trade and Marketing, i en videomelding til kjedeleverandører i begynnelsen av august.

Svindel Pass på: Falsk e-post lover 30 % rabatt på kjøp hos Delhaize

I en tilleggs-e-post ber Delhaize spesifikt merkevareprodusenter om å fokusere på ytelsen til produktene deres i tilknyttede butikker i kommende forhandlinger og å indikere hvilke kampanjer som gir best resultater i disse butikkene. Forhandler er avhengig av eksklusive kampanjer og lanseringer samt støtte Sterk markedsføring kampanje for å gå tilbake til vekst, som rapportert av det spesialiserte Retail Detail-nettstedet for noen dager siden.

Men i dag er kundene mer oppmerksomme enn noen gang på prisendringer. De er vant til å gjøre kjøp fra forskjellige merker og se på kampanjer samt prisøkninger. Hvis Delhaize oppveier prisreduksjonen som er gitt til flere hundre produkter ved å øke prisene på andre varer, kan forførelsen ha en viss fremgang…