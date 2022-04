Hvordan det nye WhatsApp-meldingsregistreringssystemet fungerer

En ny funksjon vil snart være tilgjengelig for alle på WhatsApp.

Direktemeldingsapplikasjonen kunngjør ankomsten av en ny funksjon for å redigere talemeldinger. Testet med et lite panel med brukere i noen dager, vil funksjonen snart være tilgjengelig for alle brukere, melder WhatsApps morselskap Meta.

Nærmere bestemt vil brukere nå ha muligheten til å pause et taleopptak for å gjenoppta det senere. Grensesnittet vil også være lettere å forstå for den gjennomsnittlige brukeren, med en send-knapp og en slett-knapp.

I diskusjonstråden kan brukeren også velge å fremskynde lesingen av lydmeldinger, multiplisere lesehastigheten med 1,5 eller 2. Praktisk for raskt å lytte til informasjon.

Systemet vil også automatisk lagre når lesingen av en melding har stoppet slik at brukeren kan gå tilbake til den senere hvis de plutselig må forlate samtalen.

Til slutt, lesing av talemeldinger kan også gjøres utenfor chatten. Når du forlater samtalen for å gå tilbake til andre samtaler og svare på en annen kontakt, kan brukeren fortsette å lytte til lydmeldingen de begynte å lytte til. Nyttig for lange talememoer!

Ifølge Meta skal funksjonen være tilgjengelig for alle brukere i løpet av de kommende ukene.

_

