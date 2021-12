a-ha er et norsk new wave-band, opprinnelig dannet i 1982 i Oslo. Hvis det er spesielt populært for “vinner”. Ta meg, Som også spilte en overraskende rolle i suksessen til elbilen i Norge.

I 1988 kjøpte tre medlemmer av gruppen sammen med en miljøaktivist Frederick Hajj, A Fiat Panda Electric Flinket av en lidenskapelig mekaniker. Den var 50 km unna den gangen Elon Musk Skolen lå fortsatt på benkene og hadde allerede en forestilling. a-ha Og Hauge mente at de med sin «rene bil» hadde rett til å kjøre gratis på bomveier. Som et resultat fortsatte ubetalte bøter å øke inntil kjøretøyet ble beslaglagt og auksjonert bort av norske myndigheter.

Pandaen ble reddet for en bit brød

Men Frederick Hajj kjøpte denne bilen for ingenting fordi ingen likte den med så lav rekkevidde i et land der avstanden mellom byene er viktig. Han fortsatte selvfølgelig å bruke bomstasjonene uten å betale. Denne syklusen ble gjentatt flere ganger inntil pressen la merke til gleden og sendte til opinionen kravene fra denne tidlige jageren av det elektriske kjøretøyet.

Ifølge norske politiske observatører spilte disse svingningene en nøkkelrolle i de første skritt som ble tatt av den norske regjeringen for å støtte elbilen. I takknemlighet for hans “kamp” var Frederick Hajj privilegert å motta nøklene til den første Tesla Model S i Europa i august 2013.

I dag er Norge det landet som fører flest elbiler i verden. I første kvartal i år, elektrifiserte kjøretøy 82 % av salget.