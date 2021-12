hvordan du enkelt installerer Android-apper i APK-format

Takket være Windows 11 er det mulig å installere hvilken som helst Android-applikasjon. På den annen side, bortsett fra de som er tilgjengelige i Amazon Appstore, må du gå gjennom kommandolinjer for å installere en APK-fil. Dette uten å ha WSA PacMan, som nå lar deg installere en APK på enklest mulig måte, uten å gå gjennom en kommandolinje.

Bra det Windows 11 lar deg installere Android-applikasjoner, prosessen er ikke enkel ennå. Muligheten er hovedsakelig ment for brukere av Windows Insider-programmet, selv om det er et triks for å installere Windows-undersystem for Android ved hjelp av kommandolinjer. Men, og dette er kanskje det mest følsomme punktet, bare Amazon Appstore støttes for øyeblikket. Bekymringen er at Amazon-butikken langt fra er like fylt som Google Play Store.

Heldigvis er det også mulig å øke antallet applikasjoner som kan installeres kraftig på Windows 11. Så snart det nye operativsystemet ble introdusert i juni 2021, bekreftet Microsoft at det ville være mulig å installere Android-applikasjoner på. APK. Hva flere millioner Android-applikasjoner tilbyr Windows 11. På den annen side, her er det også nødvendig å gå gjennom kommandolinjer, som forklart i vår veiledning for å installere Android-apper via APK… Noe som er upraktisk for de som ennå ikke er så godt kjent med Windows.

Denne applikasjonen lar deg raskt installere enhver APK-fil på Windows 11

Den gode nyheten er at det nå er et lite verktøy som eliminerer behovet for kommandolinjer for å installere Android-applikasjoner. Kalt WSA PacMan, denne appen er tilgjengelig gratis på Github. Vi vil anta at du allerede har installert alt du trenger for å kjøre Windows-undersystem for AndroidDette er prosedyren for å installere og nyte Android APK-er på Windows 11 med letthet: