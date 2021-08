Hvordan en vulkansk bølge for 56 millioner år siden skilte Polhavet fra Atlanterhavet

Reis tilbake i tid 56 millioner år, og du ville ankomme i en periode med den største vulkanske aktiviteten på jorden. Aktiviteten forårsaket betydelige endringer i planetens klima, noe som effektivt gjorde noen deler av det fjerne nord til et tropisk paradis.

Kullsyreeffusjon er en av årsakene til denne oppvarmingen, men det ser ut til å være mer i historien. Ifølge en ny undersøkelse tilstoppet vulkanisme sjøveien mellom Arktis og Atlanterhavet, og endret måten havvannet blandet seg på.

Mens Paleocene-Eocene termisk maksimum (PETM) er en velkjent begivenhet i jordens geologiske historie, det avsidesliggende området nordøst i Grønland som studeres her har ikke vært gjenstand for mye geologisk undersøkelse, til tross for at det var på et avgjørende punkt for vulkansk aktivitet og vannstrøm mellom Arktis og Atlanterhavet.

Gjennom en kombinasjon av sedimentær analyse over hundrevis av kilometer, studiet av mikrofossiler og kartlegging av geologiske grenser gjennom seismisk avbildning, oppdaget et team av forskere ledet av Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) at en forbedring av geologien i området på dette tidspunktet forårsaket et fragmenteringsnivå som mer eller mindre skilte to store hav fra hverandre.

“Vi fant at vulkansk aktivitet og den resulterende hevingen av kanten av Grønlands kontinent for 56 millioner år siden førte til dannelsen av et nytt tropisk landskap og innsnevring av sjøveien som forbinder Atlanterhavet og Arktiske hav.” sier paleontolog Milo Barham fra Curtin University i Australia.

“Så økningen i vulkansk aktivitet ga ikke bare en økning i klimagasser, men begrensningen av sjøveien reduserte også vannstrømmen mellom havene og forstyrret fordelingen av varme og surhet i dypet. Fra havet”.

Hevingen, skapt gjennom en kombinasjon av tektoniske platebevegelser og steiner laget av avkjølt lava, ville ha innsnevret sjøfeltet som skiller Grønland og Norge (som er mye større enn det pleide å være). Det dype vannet ville blitt forvandlet til grunne elvemunninger, elver og sump.

Da, som nå, spiller disse havforbindelsene en viktig rolle i utformingen av sirkulasjon av vind og klima rundt om i verden. I dette tilfellet ville det arktiske vannet ha vært nesten fullstendig isolert fra Atlanterhavet, noe som forverret oppvarmingen som allerede skjedde.

Imidlertid var det en annen konsekvens: mer land betydde flere migrasjonsalternativer for flora og fauna i området. Forskerne tror at mange dyr kan ha utnyttet den ekstra plassen til å flytte til kaldere steder.

“Den vulkanske svelningen endret også formen på jordens kontinenter, og skapte landbroer eller smale sund, og tillot avgjørende migrerende reaksjoner for pattedyrarter, som de første primatene, for å overleve klimaendringer.” sier geolog Jussi Hovikoski av GEUS.

Spol frem til i dag: Selv om vi ikke har smeltet lava som strekker seg på kontinentene, er havene og luftstrømmene som beveger seg over dem like viktige når det gjelder å håndtere planetens klima.

Den nåværende klimakrisen betyr at noen av de avgjørende værmønstrene vi har blitt avhengige av nå begynner å kollapse. Når de gjør det, vil det få alvorlige konsekvenser for hvordan planeten fortsetter å kjøle seg eller varme i fremtiden.

Vår nåværende tilstand har generert mange sammenligninger med PETM, en tid da det var palmetrær i Arktis, og ved å forstå hvordan klimaet har endret seg tidligere, bør vi kunne forberede oss bedre på fremtiden.

“Nylige studier har rapportert alarmerende tegn på svekket havsirkulasjon, for eksempel Golfstrømmen, som er en viktig havstrøm for det globale klimaet, og denne nedgangen kan føre til klimaendringstider eller irreversible endringer i værsystemene.” sier Barham.

“Etter hvert som branner og flom herjer i stadig større grad vår oppvarmende planet, virker det isete nordøstlige Østgrønland som et lite sannsynlig sted å kaste lys over en drivhusverden. Likevel gir den geologiske rekorden en avgjørende forståelse av miljømessige og økologiske reaksjoner på komplekse klimaforstyrrelser.”

Forskningen er publisert i Kommunikasjon Jord og miljø.