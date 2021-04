Hvordan endre den lokale stasjonen på Paramount Plus

Har du allerede byttet til CBS All Access av Paramount Plus? Lurer du på hvordan du endrer kanalen identifisert som din lokale stasjon?

I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du endrer dine lokale stasjonsinnstillinger og hvordan du bytter mellom dine lokale kanaler. Bortsett fra dette, vil du lære hvordan du registrerer deg hos Paramount Plus, endrer din Paramount Plus-plassering og mer.

Hvordan endre din lokale stasjon på Paramount Plus?

Den nylig lanserte Paramount Plus-tjenesten velger fire lokale kanaler, inkludert ditt lokale CBS-tilknyttede selskap, CBSN, CBS Sports Hue og ED Live. Du kan veksle mellom disse kanalene i Paramount Plus-operativsystemet. Hvis du vil se lokale nyheter fra et område du faktisk ikke bor i, kan du også gjøre dette på Paramount Plus-siden.

Paramount Plus gir deg imidlertid ikke automatisk muligheten til å endre din lokale CBS-tilkobling. For dette må du bruke et virtuelt privat nettverk (VPN).

Vi viser deg hvordan du gjør alle disse alternativene.

Bytt lokal stasjon på Paramount Plus

Logg på Paramount Plus. Velg “Live TV” i menyen. Merk: Dette kan være en vertikal eller horisontal meny, avhengig av enheten. Velg mellom ditt lokale CBS-tilknyttede selskap, CBSN, CBS Sports Hue og ED Live.



Bytt mellom CBSN Live lokale nyhetskanaler

Åpne Paramount Plus. Velg “Melding” i menyen. Merk: Dette kan være en vertikal eller horisontal meny, avhengig av enheten. Bla til CBS Live Local News. Velg CBSN-kanalen som sendes fra det området du foretrekker (f.eks. CBSN Chicago, CBSN Boston osv.).

Endre din lokale CBS-forbindelse med Express VPN

Som vi påpekte tidligere, kan ikke ditt lokale CBS-tilknyttede selskap overføres til Paramount Plus-operativsystemet. CBS-tilknyttede kanal du får tilgang til, avhenger av hvor du er, basert på IP-adressen din. Den streamer automatisk CBS-lenken til det stedet.

For eksempel, hvis du logger på Paramount Plus i Los Angeles, vil du automatisk bli planlagt å besøke KCBS, et tilknyttet Los Angeles CBS-selskap. Hvis du vil se KPIX (som er et tilknyttet San Francisco CBS), må du endre IP-adresse til San Francisco. For å gjøre dette må du laste ned en VPN.

Selv om du kan finne mange gratis VPN-er på nettet, må du huske at de vil prøve å tjene penger på en annen måte. Dette betyr vanligvis mye reklame, eller de kan selge dataene dine til tredjeparter. For å unngå begge deler anbefaler vi å bruke NordVPN, Expressvpn, Eller andre best rangerte VPN.

Vi antar at Express VPN er lastet ned og installert. Prosessen vi beskriver er veldig lik alle VPN-er. Så du finner veien lett.

Express VPN Skriv “San Francisco” i søkefeltet og trykk Enter.

Klikk på søkeresultatet for “San Francisco (USA)”. Express VPN Vent til du kobler til en server som ligger i San Francisco. Sjekk IP-posisjonen din Denne siden. Hvis du finner San Francisco som din nåværende posisjon, fortsett til neste trinn.

Start Paramount Plus. Velg “Live TV” i menyen. Merk: Dette kan være en vertikal eller horisontal meny, avhengig av enheten. Velg “CBS (Local Station)”.



Suksess! Nå kan du se KPIX live fra San Francisco mens du er i Los Angeles.

Se Liste over CBS TV-kontakter. Her vil du finne ut hvor CBS-lenken du vil se, er koblet til. Angi dette stedet i trinn 3, og fortsett deretter gjennom de gjenværende trinnene.

Merk: Hvis du velger Para 5 Paramount Plus-abonnementsplan, har du ikke tilgang til noe CBS-tilknyttet selskap.

Hvordan registrerer du deg for Paramount Plus?

Paramount Plus-registreringsprosessen er veldig grei. Du kan gjøre dette fra hvilken som helst enhet med internettilgang.

Gå til Paramount Plus registreringsside. Klikk “Prøv det gratis”. Klikk “Fortsett”. Velg din månedlige plan. (Merk: Hvis du merker av i boksen ved siden av “Spar mer enn 15% av månedsprisen med årsplanen!”, Bør du velge en årlig plan.) Klikk “Fortsett”. Klikk “Fortsett” igjen. Skriv inn din personlige informasjon og klikk “Fortsett”. Klikk “Fortsett”. Skriv inn kredittkortinformasjonen din og klikk “Start Paramount +”. (Merk: Du kan også betale via PayPal.) Velg de tre showene du vil ha, og klikk “Neste”.

Gratulerer! Du har registrert deg med Paramount Plus. Nå kan du gå til plattformen og begynne å streame.

Merk: Hvis du allerede har en CBS All Access-konto, kan du logge på Paramount Plus ved hjelp av CBS All Access-e-post og passord. Også alle CBS-tilgangsapplikasjoner på enheten din må allerede være oppgradert til Paramount Plus. Ellers oppdaterer du appen manuelt.

Ytterligere spørsmål

Hvordan endrer jeg Paramount Plus-abonnementet mitt?

Paramount Plus lar deg når som helst endre abonnementsplanen. Dette kan gjøres via deres hjemmeside.

1. Gå Paramount Plus.

2. Klikk på brukernavnet ditt øverst til høyre på skjermen.

3. Klikk på “Konto”.

4. Velg abonnementstypen du ønsker.

Merk: Hvis du allerede har laget ditt første Paramount Plus-abonnement på Google Play, Amazon, iTunes eller Roku, må du redigere abonnementsplanen din på den plattformen.

Hva er forskjellen mellom Paramount Plus og all tilgang til CBS?

Paramount Plus er en oppdatert versjon av CBS All Access. Den gir alt du får med CBS All Access i tillegg til nytt innhold.

Den største oppdateringen er at Paramount Plus lar deg streame andre TV-nettverk enn CBS. Disse inkluderer PET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon og Smithsonian Channel.

Når vi snakker om innhold, gir Paramount Plus deg tilgang til Paramount Library. Den inkluderer over 600 filmtitler som du kan se når du vil.

Du kan også se filmer fra Paramount Pictures så snart de er utgitt. De mest etterlengtede titlene er “Mission Impossible 7” og “A Quiet Place Part II”.

Kan jeg endre posisjonen min på Paramount Plus?

Fordi Paramount Plus er basert i USA, vil alle oppdateringer og nytt innhold være tilgjengelig for amerikanske borgere først. Så hvis du bruker Paramount Plus hvor som helst utenfor USA, men ønsker å få de samme fordelene som de i USA, må du endre posisjon til USA

Dessverre er det ingen offisiell måte å endre posisjon på, men bare én løsning. Du må bruke en VPN (f.eks. NordVPN, ExpressVPN, etc.) og angi IP-adresseplasseringen din til USA. Bruk deretter et amerikansk kredittkort for å registrere deg for abonnementet ditt.

Hvis du har U.S. Hvis du ikke har kredittkort, er det en løsning. Kjøp en Paramount Plus gavekort Du vil motta det via e-post. Bruk deretter dette til å betale for Paramount Plus-tjenesten, men sørg for at du først konfigurerer posisjonen din i USA ved hjelp av en VPN.

Har Paramount Plus lokale kanaler?

Paramount Plus har bare en lokal kanal, og denne kanalen avhenger av plasseringen din og plasseringen av IP-adressen din. Hvis du for eksempel bor i Los Angeles, får du den lokale kanalen KCPS.

Men hvis du velger det månedlige 5 månedlige Paramount Plus-abonnementet, har du ikke tilgang til din lokale CBS-stasjon. Også din tilgang til live-spill vil være begrenset.

Kan jeg leie filmer på Paramount Plus?

Paramount Plus er en on-demand-tjeneste. Du trenger ikke å leie noen personlige filmer. I stedet kan du se hvilken som helst film tilgjengelig på Paramount Plus når du vil.

Med mindre du er Paramount Plus-abonnent, kan du ikke “leie” en film. Du må være en aktiv bruker av Paramount Plus for å få tilgang til innholdet deres. For å gjøre dette må du gjøre Registrer deg for Paramount Plus.

Når ble all tilgang til CBS Paramount Plus?

Syv år etter starten ble CBS All Access erstattet av Paramount Plus 4. mars 2021.

Viacom fusjonerte med CBS i 2019 for å bli Viacom CBS. Dette er grunnen til at Viacom har tilgang til nettverksprogrammering (dvs. Nickelodeon, Smithsonian Channel, etc.) på Paramount Plus. Ytterligere utvidelser på plattformen forventes å komme etter 2021.

Kan Paramount Plus sees utenfor USA?

Paramount Plus er for tiden tilgjengelig i Canada, Sverige, Danmark, Norge, Finland og 18 land i Latin-Amerika. Denne tjenesten vil også være tilgjengelig i Australia i 2021.

Hvis landet ditt ikke er kvalifisert for Paramount Plus, kan du alltid bruke en VPN-tjeneste og sette opp posisjonen din i USA. På denne måten får du tilgang til Paramount Plus og alt innholdet.

Vi har forklart i detalj hvordan du kan konfigurere din plassering i USA og registrere deg hos Paramount Plus. Bla ned og lær hvordan du gjør dette.

Overføre den lokale stasjonen til Paramount Plus

Paramount Plus, etterfølgeren til CBS All Access, lover å forvandle et spill til en verden av streamingtjeneste. Men dette gir deg ikke muligheten til å endre din lokale CBS-stasjon. I stedet må du bruke en VPN og endre IP-posisjonen din for å streame det CBS-tilknyttede selskapet du ønsker.

Imidlertid, hvis du vil bytte mellom de fire lokale kanalene eller velge en annen CBSN Live lokal nyhetskanal, kan du gjøre dette i Paramount Plus-plattformen.

Hvordan endret du din lokale stasjon i Paramount Plus? Brukte du en VPN eller en annen metode i stedet? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.