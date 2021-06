Hvordan England feirer Platinum Jubilee Contest

Torsdag 2. juni 2022

Queens ‘Birthday Parade (Trooping the Color): Mer enn 1400 marsjerere, 200 hester og 400 musikere samles vanligvis på den tradisjonelle paraden for å markere dronningens offisielle bursdag den andre lørdagen i juni.

Fra Buckingham Palace vil paraden bevege seg fra The Mall til kavaleriparaden, som får selskap av kongefamilien i hester og vogner. Paraden avsluttes med den tradisjonelle RAF-fly-fortiden som ble sett av dronningen og medlemmer av den kongelige familien fra balkongen på Buckingham Palace.

Platinum Jubilee Beacons: Den lange tradisjonen i Storbritannia for å feire Royal Jubilees, bryllup og kroningsseremonier vil fortsette å markere Platinum Jubilee med fyring av fyrtårn. Beacons vil brenne over Storbritannia, Kanaløyene, Isle of Man og oversjøisk territorium i Storbritannia.

Beacons vil bli tent for første gang i alle hovedstader i Commonwealth for å feire The Queen’s Platinum Jubilee.

Fredag ​​3. juni 2022

Thanksgiving-gudstjeneste: Thanksgiving-gudstjeneste for dronningens regjeringstid vil bli avholdt i St. Paul’s Cathedral. Flere arrangementer vil bli kunngjort etter hvert.

Lørdag 4. juni 2022

Derby at Epsom Towns: Hennes majestet dronningen vil delta på Derby på Epsom Towns med medlemmer av den kongelige familien.

Platinabankett på palasset: BBC vil arrangere og sende en spesiell live-konsert fra Buckingham Palace, som samler noen av verdens største underholdningsstjerner for å feire de viktigste og gledeligste øyeblikkene i dronningens syv tiår med styre. Offentlige medlemmer vil bli invitert til å søke om å delta på denne spesielle begivenheten, og detaljer om stemmeseddelen for innbyggere i Storbritannia for å motta Spectator-billetter vil bli frigitt etter hvert.

Søndag 5. juni 2022

Big Jubilee Lunch: Hvert år siden ideen startet i 2009, har Big Lunch oppfordret lokalsamfunn til å feire deres forbindelser og bli bedre kjent med hverandre og komme sammen i en følelse av moro og vennskap. Den store lunsjfestivalen i 2022 vil bringe feiringer til hjertet i alle samfunn.

Folk er invitert til å dele vennskap, mat og moro med sine naboer som en del av Platinum-jubileumsfeiringen. En stor jubileumslunsj kan være stor eller liten – gatefest eller piknik, te og kake eller hagegrill. Gir tips og ideer for å være vert for et stort lunsjarrangement.

Platinum Jubilee Competition: En konkurranse på over 5000 mennesker fra hele Storbritannia og Commonwealth vil finne sted på bakgrunn av Buckingham Palace og gatene rundt det. Den kombinerer gatekunst, teater, musikk, sirkus, festival og drakt for å feire tjenesten til Hennes Majestet-regime og for å kodifisere den kollektive tjenesten for mennesker og lokalsamfunn over hele landet.