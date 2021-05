Hvordan et oljeselskap blir et selskap med fornybar energi

For det andre eier Kongeriket Norge to tredjedeler av selskapet, med Norwegian Global Government Pension Fund, også kjent som Norges BankYtterligere 3,59% av selskapet eies av VolkitrigdFundit, Lisensiert til å investere 85% av midlene i norske selskaper. Ikke bare er regjeringen en spesielt tålmodig og engasjert aksjonær, men den har også en hånd i porteføljeselskapenes strategier. Folketrygdfondet “har en interesse i en ordnet overgang i tråd med Parisavtalen” og forventer at porteføljeselskapene “integrerer hensyn til klimaendringer i politikk og strategier.”

For å oppsummere: Norge reinvesterer det statlige oljeselskapets inntekter i nevnte oljeselskap, samtidig som det bidrar til å fremme nevnte oljeselskaps energistransmisjonsstrategi. Som Equinors resultat for første kvartal viser, har all denne innsatsen og koordineringen gjort det mulig for et oljeselskap å få halvparten av inntektene fra fornybar energi, i hvert fall foreløpig. Andre store oljeselskaper som når den samme kobberringen, vil definitivt forkorte virksomheten – og de kan fortsette å ty til å kjøpe eiendeler fra hverandre når de prøver å komme dit.