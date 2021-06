Hvordan få sommeren til å vare (nesten) for alltid

Dumt meg, jeg hadde alltid antatt at “midtsommer” var, vet du, halvveis mellom “forsommeren” og “tidlig høst”, 25. juli eller så. Men tydeligvis har jeg ikke brukt nok tid på Wikipedia, hvor jeg fikk vite i går at “midtsommer” for store deler av verden er synonymt med fødselsdagen til Johannes døperen, nøyaktig seks måneder før jul. Praktisk talt i dag.

Ja, du hørte det riktig: sommersolverv skjer bare noen få dager etter den offisielle sommerstarten. Hvis det ser ut til at sommeren allerede har gått halvparten, er det fordi den er det.

Det er derfor klart at den enkleste måten å gjøre sommeren lengre, om ikke kanskje evig, er endre startdato. Hva med begynnelsen av mai, tidligere kjent (for ingen) som midt på våren? Eller skyv den til vårjevndøgn, når dagslysminuttene begynner, vet du, Start – Overgår minuttene av natten? Naturligvis vil det bety at vi starter våren på desember-solverv, som, for å være ærlig, ville løse flere problemer jeg har med vinteren.

Et annet alternativ, mindre enkelt: Bo et annet sted. Deadhorse, Alaska, kanskje. Svalbard, i Norge. Eller hvor som helst nord for polarsirkelen, hvor solen stiger i midten av mai og ikke setter igjen før slutten av juli; “årets lengste dag” varer i flere uker.

Eller det er HD 131399Ab, en ekstrasolar planet 320 lysår unna. Planeten kretser rundt en stjerne (en gang hvert 550 jordår) som også kretses av to andre stjerner, og over en periode på ca 140 jordår er den ene solen eller den andre alltid høy, og gir konstant dagslys. Sommeren ville vare livet ut og lenger. (Unngå imidlertid vinteren som varer livet ut.)