WANDERERS fans vil følge med på avgjørelsen mot Exeter City på lørdag – uansett hvor de er i verden.

Det er ingen tvil om at Boltons pubhager vil surre av forventningssupportere denne helgen, og det vil også være mange entusiastiske folk som hilser hvite godt og håper at mennene til Ian Ewatt vil heie dem til seier.

Internasjonale fans har på seg antrekk fra Buenos Aires til Bangkok, Brisbane til Belfast Vandrere Stolte skjorter med håp om å returnere umiddelbart til League One.

Hver uke blir tusenvis av fans med på The Bolton News ‘Match Day Live-blogg – mange av dem tidligere Bates er ivrige etter å se hvordan Super Whites kommer.

“Vi dro på jobb i Wyoming for omtrent seks år siden,” sier den ivrige Bolton-fanen Michael Addison, “Den eneste måten å virkelig holde orden på hva som skjer er gjennom avisnettstedet, sosiale medier og klubber.

”Jeg kan forstå hvorfor klubben skulle falle med uklarhet på sosiale medier denne helgen, men det er selvfølgelig synd at vi ikke alle kan feire sammen.

“Inntil Ian Evad ser på en video om champagne i siste øyeblikk etter midnatt når blackout er over, er det alt vi hører!”

Noen av Boltons internasjonale tilhengere har utviklet en kult blant sine jevnaldrende.

Jimmy ‘The Belgian Wanderer’ de Roy har vært en jevnlig i uniform i mange år.

“Siden 2015 har jeg blitt ferdig minst en gang i måneden, noen ganger mer,” fortalte han oss. “Jeg har sett dem hjemme og ute. Det var helt til Kovit kom, og nå kommer jeg ikke til opprykksfesten.

“Jeg kan ikke vente til reisebegrensningene er opphevet, da jeg har savnet alle overraskelsene jeg har møtt så langt.”

Enda lenger borte vil det være et rom fullt av Bolton-supportere i Argentinas Buenos Aires, som sparker hver ball med Wanderers mot grekerne.

Matthias Fotti, grunnleggeren av Bolton Latin-Amerika, har skapt en sterk tilstedeværelse på sosiale medier, og har nylig signert en avtale med Bolton Wanderers Supporters Foundation.

23-åringen har samlet en gruppe på mer enn et dusin hvite fans i Argentina, hovedsakelig fra omkringliggende søramerikanske land og nesten 7000 miles unna ham i unipole, men hans interesse for klubben er ubestridelig.

“Vennene mine synes jeg er gal,” sa han. “Min far er overrasket. Jeg snakker mer om Bolton enn River Plate, som er min lokale klubb. Men mange forstår meg fordi de i Argentina liker engelsk fotball, og vi har en god forbindelse.

“Jeg avlyste nylig et møte med venner fordi lørdag er et viktig spill for oss. De er allerede vant til vanviddet mitt, til og med kjæresten min.

“Jeg er helt stolt av å støtte Bolton. Jeg har skjorter, jakker, hansker, flagg og alt jeg prøver å vise over hele landet mitt.

“I likhet med bakgrunnsuniformen har jeg et skjold på nøkkelringen. Jeg vet hvor flotte vi er, og jeg er stolt av å bære disse fargene og nyansene uansett hvor jeg er.

“Jeg vet at de andre medlemmene er de samme. Vi bruker alle skjortene når vi drar på ferie. Hvis noen spør hvilken klubb det er? Vi vil med stolthet svare på Bolton Wanderers, og de fleste av dem vil ende opp som fans.”

Connor Floyd, fra Belfast, begynte å støtte Bolton i 2005 etter en familieferie til Blackpool. Hans første kamp var UEFA Cup-uavgjort mot Marcellus, hvoretter han likte alle oppturer og nedturer.

“Å være Bolton Wanderers-fan er noe du ikke gjør for moro skyld, eller fordi det er kult, det er en følelse,” sa han. “Jeg kan ikke lenger være stolt av klubben min, ja, vi hadde en klistremerke for noen år siden, men med våre nåværende nye eiere har livet virkelig kommet tilbake med laget, fansen, og jeg tror Bolton fast!

“Jeg er en stolt Bolton-supporter, fra dag én til siste!”

Bj ன் rn L., fra Fosca, Norge. Olson har også en unik grunn til å være sammen med hvite.

“Min far hadde et skolestyret som heter Bolton,” sa han. “Han fortalte meg dette da jeg var liten.

“Jeg begynte å se mer fotball på TV tidlig på 1990-tallet, i Norge, det var en kamp hver lørdag, så da jeg så på Bolton-kampen, husket jeg farens skolelag. Så jeg fulgte Bolton mer og mer, og fant ut at dette var laget mitt! ”

Wanderers-teamet er sterkt i Skandinavia. Peter Thorvaltson bor i den lille byen Larvik, Norge, og hjelper til med å støtte offisielle klubber.

“Bolton besøkte Larvic i en vennskapskamp mot vår lokale klubb Larvic Turn i 1956. De var et av de beste landslagene i disse dager,” sa han. “Resultatet sjokkerte Bolton 3-3.

“Da jeg var 10, så jeg et engelsk lag for første gang – det var ingen tele på den tiden.

“Jeg var en av grunnleggerne av Bolton Wanderers Supporters Club i Norge i 1995 og er fremdeles sekretær.”

Den norske klubben er tilknyttet Bolton Wanderers Supporters Foundation og har utrolige 145 medlemmer.

“Når folk spør meg om jeg støtter Bolton, er de veldig interesserte,” sier president Eric Heim Dietland. “Som alle andre i verden, er det veldig vanlig å være en fan av en av de fem beste i Premier League, så jeg tror det er verdt å merke seg at” ingen andre “støtter et lag.

“Når de spør meg hvorfor jeg valgte Bolton, svarer jeg nei. Bolton fant meg!”

Richard Marston bor for tiden i Thailand og har bodd i Dubai de siste årene.

Den 56 år gamle ingeniøren sier at han ville være lykkeligere enn å være oppe sent for å heie hvite på opprykk.

“Etter de siste årene ville det være litt dyrt å betale for et vondt hode om morgenen,” sa han. “Med alt som skjedde i verden, måtte jeg endre planene mine for å reise tilbake til Nordvest en stund, men jeg fulgte hvert spill med min pålitelige iPad.

“Jeg løfter en løve eller to for Wanderers på lørdag!”