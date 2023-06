Hvordan finne en mistet eller stjålet smarttelefon

Hvis en smarttelefon blir borte eller stjålet, er det ofte enkle måter å finne den på eller i verste fall slette dataene. Bedrifter utstyrer ofte smarttelefonen din med forskjellige måter å lokalisere på.

Hvis du har mistet smarttelefonen, er det første spørsmålet du må svare på: hva er operativsystemet til telefonen din? Avhengig av svaret ditt på dette spørsmålet, vil metoden være litt annerledes.

For en Android-telefon

For en smarttelefon som kjører Android, vil den være veldig enkel å finne så lenge du har koblet til Google-kontoen din.

Du må på forhånd ha autorisert plasseringen av enheten din. Det er vanligvis aktivert som standard, men det er best å sjekke hvis du ikke er sikker. For å gjøre dette, gå til innstillingene til enheten din. I denne menyen finner du delen knyttet til Google-kontoen din.

I disse Google-innstillingene finner du delen «Finn enheten min». Åpne den og sjekk om plassering er aktivert.

Hvis du mistet enheten mens sporing var på, kunne det ikke vært enklere. bare gå til siden Finn enheten min (google.com) og du vil ha direkte tilgang til et kart som viser plasseringen til enheten din.

Hvis du har flere enheter koblet til Google-kontoen din, husk å sjekke at det faktisk er din tapte smarttelefon, ellers kan du enkelt endre den øverst til venstre på siden

På akkurat dette nettstedet har du tre alternativer: ringe enheten din, sikre den, som lar deg låse alle dataene dine midlertidig, eller til og med slette dataene dine, i tilfelle enheten din har blitt stjålet og du ikke gjør det. kunne få den tilbake.

Vær oppmerksom på at selv om plassering er deaktivert, vil mulighetene for å slette dataene dine eller låse enheten fortsatt være tilgjengelige for deg.

For en iOS-telefon

På samme måte som for en Android må plasseringen aktiveres. For å være sikker, gå til innstillinger. Trykk på ditt eget navn og trykk på «Finn min iPhone».

Hvis plassering er på, forblir prosedyren den samme, men denne gangen går du til nettstedet iCloud.com/find. Du må identifisere deg selv, og du vil ha tilgang til et kart som lar deg finne smarttelefonen din. Husk å velge enheten du leter etter.

På samme måte som for Android vil iOS tillate deg å ringe smarttelefonen, låse den eller slette innholdet.

