Beijing har lovet å straffe den svenske telegiganten Ericsson hvis svenskene ikke gir seg og lar landets 5G -nettverk inkludere Huawei -teknologi. Sverige har ikke rykket ut, og nå har Kina redusert Ericssons tilgang til verdens største telemarked. Ingen vestlige selskaper vil være immun mot slik straff med mindre vestlige myndigheter og store selskaper forener seg for å hindre Kinas utpressingsstrategi.

I det øyeblikket Sveriges post- og teletilsyn i 2020 bestemte seg for ikke å inkludere Huawei og det mindre kinesiske selskapet ZTE i sitt 5G -nettverk, truet kinesiske tjenestemenn med gjengjeldelse. Beijings ambassadør erklærte at Sverige skulle oppheve forbudet, ellers ville Ericsson få konsekvenser i Kina, og truslene fortsatte.

Den kinesiske regjeringens beslutning vil være smertefull for Ericsson. Selskapets siste kvartalsrapport i juli tegnet et spennende bilde: 8% vekst globalt – men fallende salg i Kina. Det kinesiske markedet har tatt omtrent 10% av Ericssons inntekter de siste årene. Omtrent samtidig kunngjorde China Mobile, landets største mobiloperatør, sin siste 5G -nettverkskontrakt. Huawei vant 60% og ZTE 30%. Ericsson vant bare 2%, ned fra 11% i forrige kontraktsrunde i fjor, Ifølge pressemeldinger.

Sammenlign dette med det som skjedde med Nokia i Finland. I 2020 vedtok det finske parlamentet en lov som tillot noen selskaper å bli ekskludert fra 5G -nett av nasjonale sikkerhetsgrunner, men finske lovgivere spesifiserte ikke Huawei eller ZTE, i motsetning til svenske forskrifter. Global Times, utsalget som drives av det kinesiske kommunistpartiet, forventet gode ting for Nokia, som avisen sa ville ha “mer rom til å forhandle” om å komme inn på 5G -markedet i Kina.. Nokia, hvis teknologi ble ansett som noe mindre ønskelig, har forlatt kontraktsrunden 2020 tomhendt. Men i sommer kom han plutselig ut med et stykke arbeid – en eierandel på 10%.

Leksjonen er klar: stå opp mot Kina og selskapene dine vil bli straffet. Hold hodet nede, så blir det bra for selskapene dine. Å frata vestlige selskaper er ikke et brudd på loven. Den kontrollerende aksjonæren i China Mobile er et statlig selskap, men enheten er i teorien privat og kan gjøre forretninger med hvem den vil.