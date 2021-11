Hvordan forklarer vi økningen i råvareprisene?

Er denne økningen i prisene på basisprodukter midlertidig, og hva kan du forklare det? Marokkanske familier spør seg selv på jakt etter svar på denne situasjonen, som alvorlig påvirker kurven til husmoren. Det antas at denne prisøkningen skyldes økningen i verdens råvarepriser og prisene på importerte produkter fra USA og Europa. SNRT Nyheter.

Media fremkaller også helsekrisen og den nåværende perioden med internasjonal økonomisk bedring preget av høy etterspørsel og lavt tilbud. I følge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) steg matvareprisindeksen med 3 % i oktober i fjor, og nådde det høyeste nivået på ti år. Den samme kilden legger til at økningen i verdensprisene på vegetabilske oljer og korn rettferdiggjør økningen i FAO-indeksen for matvarer.

Marokko har tatt skritt for å redusere virkningen av denne globale krisen på prisene på ulike forbrukerprodukter, for å bevare og beskytte kjøpekraften til marokkanske familier. Regjeringen følger med «stor interesse» prisveksten på enkelte basisprodukter, hun hadde beroliget Nadia Fattah Al-Alawi, økonomi- og finansminister i Representantenes hus, og la til at prisene på subsidierte produkter (mel, sukker) , butan) er stabile takket være kompensasjonsfondet, som vil dra nytte av en donasjon på mer enn 16 milliarder dirham i 2022, en økning på 28 % sammenlignet med 2021.

I tillegg har regjeringen iverksatt en rekke tiltak for å dempe prisøkningene. Disse tiltakene inkluderer den nylige suspensjonen av toll på import av bløt og durumhvete, samt videreføring av suspensjonen av toll på belgfrukter og smør. Med alle disse tiltakene klarte Marokko å kontrollere inflasjonen på relativt lave nivåer (1,7 %), da den nådde + 4,1 % i euroområdet, + 6,2 % i USA og 4,2 % i Storbritannia.