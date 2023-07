Hvordan Futura dro på camping uten noen gang å bli skilt

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Solenergi hver dag og når som helst Solenergi som vil være tilgjengelig uansett vær. det er en drøm…

Tenk deg en hytte på et avsidesliggende sted… Tenk deg å ha en litt sprø idé om å slå seg ned der for å nyte et privilegert øyeblikk med hvile i naturen… Tenk deg nå at du fortsatt kan dra nytte av maksimal komfort. Hva skal du sørge for belysning og hvorfor ikke en ganjit-atmosfære med farget lys, kjøleskap, vannkoker, lyd med høyttaler tilkoblet … og hva du skal lade opp elsykkelbatteriet for å plukke opp croissanter på nærmeste 10 km unna! Se for deg denne reserven av energi som er tilgjengelig uten behov for en støyende, forurensende generator.

Dette er akkurat hva Jackery tilbyr med Jackery Explorer 2000 Plus. Futura var i stand til å teste den i flere uker på forskjellige måter, enten på biltur, camping eller hjemme langt inne i parken. Vi kan til og med si at vi likte å torturere denne generatoren for å presse ham til grensene og finne ut hva han holdt på med i den store magen. «Large», fordi enheten fortsatt er veldig klumpete og veier 27 kg. Det er vanskelig å gjøre mindre med et 2000 pluss-Wh-batteri. For å få den til å bevege seg lykkelig har Jakery levert hjul og et uttrekkbart håndtak for å rulle den rundt som en koffert. Vi kan ikke si at det er terreng, men det forblir transportabelt med håndtakene på sidene.

Men før vi tok den i bruk på campingplassen ladet vi batteriet til 100 % fra strømnettet. Ladehastigheten er overveldende. Det tok omtrent 2 timer å få 2042,8Wh LiFePO4-batteriet til å gå fra mindre enn 3 til 100 % på strømnettet. Det som er praktisk er at enhetens skjerm viser nøyaktig inngangseffekten. I vårt tilfelle var den nær 2000 watt For å sikre riktig kjøling av batteriet er dynamoen ventilert og en hyggelig overraskelse er at den er helt stillegående. Vi ladet settet en gang på strømnettet. For resten stolte vi på den brennende junisolen, med tillegg av et 200-watts solcellepanel, merkets SolarSaga.

Å gå raskere og fortsette å lede slottets liv villDet er mulig å koble til to paneler på baksiden av enheten. Men hvis batterikapasiteten ikke er nok, er den andre løsningen å utvide den med en ekstra enhet. Baptized Jackery Battery Pack 2000 Plus, som kobles ved hjelp av en ekstra stor kabel til baksiden av generatoren. Den dobler autonomien ved å legge til ytterligere 2042,8 watt til generatorbatteriet. Det er samme batteri og kan også lades opp ved hjelp av solcellepaneler. Med dette settet kunne vi ta bilturen vår i fred, uten å bekymre oss for å spare energi. Vi kan ha misbrukt det for mye.

Explorer 2000 Plus kan lades opp mens du kjører, enten på strømnettet eller solcellepaneler eller sikkerhetskopieres med strøm fra et eksternt batteri med tilsvarende kapasitet. via Sigarettenneruttak. Kabelsøker er til og med inkludert. Ladingen er veldig treg, i teorien vil det ta 25 timer. Det vi ikke kunne bekrefte. På fronten finnes også en stikkontakt av denne typen. Praktisk å koble til en radiator, f.eks.

Camp mikrobølgeovn

Når det kommer til koblinger er de mange. Enheten har tre 230V-uttak som kan brukes samtidig. Det var det vi gjorde ved å koble til mikrobølgeovn, stikksag og vannkoker. Ved å få hele denne lille verden til å fungere sammen, rykket aldri generatoren. Med 3000 watt kumulativ kraft vil du føle deg hjemme. Den eneste bekymringen er at en sterk maskinvaretilkobling uunngåelig vil forringe batterilevetiden raskt. Generatoren gjør det også mulig å tenke nytt om måten du bor på en campingplass. For eksempel er bruken av en mikrobølgeovn noen få minutter om dagen merkbar, og denne begrensede bruken i tid påvirker ikke enhetens autonomi for mye.

Å velge bekvemmeligheten til denne kraftgeneratoren har en kostnad. de Jerry Explorer 2000 Plus Den selges for 2299 euro. Ved å doble kapasiteten og dermed autonomien med Kit Explorer 4000, stiger regningen til 3.799 euro. Men for å generere energi gratis, selges settet bestående av Jackery Explorer 2000 Plus og et 200-watts solcellepanel for 2899 euro. Prisen stiger til 4399 euro hvis vi legger til batteriforlengelsen. I alle fall, hvis den første investeringen er stor, må du vite at batteriet vil vare i 4000 sykluser før det mister 30 % av kapasiteten. Så gruppen kan følge deg daglig i mer enn ti år uten å svekkes.