hvordan Galaxy S24 ønsker å bryte huset

Den koreanske giganten ville ha som mål å øke Galaxy S24-produksjonen med nesten 10 % og ville satse alt på AI.

Samsung er utvilsomt den største selgeren av smarttelefoner i verden. Merket selger mellom 19,4 % og 23,4 % av smarttelefoner over hele verden hvert kvartal. Men den koreanske giganten vil gjerne øke ledelsen ytterligere.

Dette er hva koreanske medier forteller oss Korea dagbok, som sier at Galaxy S24 ifølge Samsungs planer skal nå 35 millioner solgte enheter. Dette vil representere en økning på 10 % sammenlignet med Galaxy S23.

Samsung ønsker å endre skala i premium

Selskapet ønsker spesielt å angripe plassen til premium-kongen som Apple sjalu bevarer. Hvert år dominerer iPhone nesten fullstendig de 10 bestselgerne, noe som gjør dem uten tvil til den bestselgende premium smarttelefonen. Samsung får volum med rimeligere modeller, men sliter med å etablere seg i premiumsegmentet.

Derfor ønsker ikke Samsung lenger å være ledende bare takket være sine budsjettsmarttelefoner. I den koreanske gigantens planer skulle 2024 være det første året med motangrep på flaggskipene. Firmaet spår også at den neste utskiftingssyklusen for smarttelefoner i verden vil være mer premium-orientert. Dette betyr at for hver smarttelefon som selges i verden, vil sjansen for at den er premium være høyere.

En AI-basert strategi

For å angripe Apple ville Samsung satset, i følge Korea dagboki en sterk markedsføringsoffensiv rundt «Første Galaxy-smarttelefon utstyrt med generativ AI». Begrepet omfatter både tekstbaserte roboter som chatGPT og Bard og de som spesialiserer seg på bildegenerering som Dall-E og MidJourney.

Gjenopprettingen av generativ AI av smarttelefonmerker, til nå et sterkt punkt for Google og dets piksler, ser derfor ut til å bli den store trenden i 2024. Snapdragon 8 Gen 3, rekkevidden chip høy for fortreffelighet i Android Den fokuserte også all sin kommunikasjon om dens evne til å bruke generative AI-modeller direkte på enheten. Ved å spare behovet for en Internett-tilkobling, garanterer dette i prinsippet et visst personvern for brukerne, men også i teorien en høyere utførelseshastighet.