Hvordan går det med installasjonen din?

Oppvarmingsregningen representerer en betydelig utgift i franskmennenes budsjett. Dessuten bruker den mye energi, noe som ikke nødvendigvis er bra for miljøet. For å kombinere besparelser og lavere forbruk har spesialiserte selskaper tilbudt innovative løsninger: romtermostater, tilkoblet eller programmerbare. Hver av dem reagerer på spesifikke behov i henhold til brukerne. Bare når det er på tide å installere det, kan ting virke kompliserte. For å støtte deg i dette trinnet har vi laget en skreddersydd guide. Han vil fortelle deg forskjellene mellom hver av termostatene hans, reglene som skal følges, og hvordan du installerer dem.

Er du følsom for energiforbruket ditt? Dette er veldig gode nyheter, og du er ikke et isolert tilfelle! Bedrifter har også denne følsomheten og bringer innovative løsninger til forbrukerne. Derfor er det fullt mulig å installere en romtermostat, programmerbar eller koblet til hjemmet ditt. Men for å sikre effektiviteten bør det ikke gjøres på noen måte. I denne veiledningen finner du reglene du må følge og trinnene du må følge for en god installasjon.

Bruk vårt prissammenligningsverktøy for strøm/gass for å finne det beste tilbudet

Installasjon av termostaten, reglene som skal følges

Før du begynner på installasjonen av termostaten din, er det flere punkter å merke seg. Faktisk, for å unngå overdreven energiforbruk og dermed en økning i gass- eller strømregningene dine, er det bedre å planlegge fremover.

Plasseringen av termostaten er viktig og bør ikke være hvor som helst. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til unødvendig overoppheting av hjemmet ditt. Det ideelle er å plassere den på en isolert vegg, 1,50 m høy og vekk fra trekk og andre varmekilder (inkludert sollys) og fuktighet. Dette vil beskytte den mot termiske variasjoner og garantere optimal effektivitet og reelle besparelser.

GODT Å VITE

Det er ikke obligatorisk å leie inn en fagmann for å installere termostaten. Spesielt for de siste generasjonene, som er mye enklere å installere. Hvis termostaten din er eldre og krever elektriske ledningsforbindelser, kan du gjerne få noen til å kjøre med deg.

Romtermostat, tilkoblet eller programmerbar: hvordan installerer du den?

Avhengig av typen termostat, vil ikke installasjonen gjøres på samme måte. Derfor er det viktig å verifisere typen (atmosfære, tilkoblet eller programmerbar) før du fortsetter med følgende trinn.

Merk: For alle disse installasjonene må du slå av strømmen i hjemmet på forhånd. Hvis du allerede har en termostat og den er en erstatning, må du først fjerne den gamle.

Installer romtermostaten din

Bruk en drill, plugger og skruer, fest den nedre delen av termostathuset til veggen; Koble til de elektriske ledningene ved å følge fargekoden og terminalene som er angitt i instruksjonene for den nye termostaten; I noen tilfeller må du sette inn batteriene og kontrollere at romtemperaturen vises på skjermen; Slå på strømforsyningen hjemme; Still inn termostaten i henhold til dine preferanser.

Installer den tilkoblede termostaten

Sjekk kompatibiliteten til den tilkoblede termostaten med varmesystemet og operativsystemet til enheten (nettbrett, datamaskin eller smarttelefon); I den elektriske boksen til kjelen din identifiserer du de elektriske terminalene du trenger; Respekter fargekoden som er angitt i installasjonsinstruksjonene for termostaten din; Koble reléet til termostatens strømforsyning, og koble det deretter til kjelens adapter; Kontroller driften av enheten ved å tilbakestille strømforsyningen; Fest bunnen av termostathuset til veggen; Om nødvendig, sett inn batteriene og sjekk om temperaturen vises på skjermen.

Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen for termostaten din og konfigurere innstillingene for å få mest mulig ut av den.

Installer den programmerbare termostaten

Koble reléet til kjelen din, følg fargekoden og instruksjonene som er forklart i installasjonshåndboken; Gjenopprett strømmen for å bekrefte at tilkoblingen fungerer (et lys skal tennes i boksen); Installer den programmerbare termostaten på veggen; Om nødvendig, sett inn batteriene og kontroller at sistnevnte fungerer; Konfigurer radiosignalet ved å koble det til reléboksen; Programmer termostaten din.

Du vil kunne få mest mulig ut av den nye termostaten din, samtidig som du tar hensyn til energibruken din og gjør store besparelser.

Hva er forskjellene mellom en romtermostat, tilkoblet eller programmerbar?

Termostater, som andre hverdagsprodukter, er mange på markedet og alle er så forskjellige fra hverandre. Å ta et rolig valg kan fort bli en vanskelig oppgave. Hvis du fortsatt ikke vet hvilken termostat du skal velge, her er en oversikt over forskjellene mellom et rom, tilkoblet eller programmerbar termostat.

romtermostat

En romtermostat lar brukeren opprettholde samme temperatur i hjemmet, gjennom et varmereguleringssystem. Sistnevnte vil aktivere eller stoppe for å være på ønsket temperatur. Det gir store energibesparelser.

tilkoblet termostat

En tilkoblet termostat har de samme grunnleggende funksjonene som en romtermostat. Det vil kun være mulig å legge til spesifikke og automatiserte tjenester direkte fra smarttelefonen din (eller annen tilkoblet enhet). Tilkoblede termostater krever en internettforbindelse, og kan fjernstyres for å øke komforten. Over tid kan de til og med automatisk tilpasse seg brukerens vaner.

programmerbar termostat

Når det gjelder kronotermostaten, lar den deg kontrollere varmeforbruket ved å programmere temperaturen på boligen i henhold til brukerens tilstedeværelse eller fravær. Dette forhindrer unødvendig overdreven energiforbruk og har en direkte innvirkning på regningene dine.

Uansett hvilken termostat som velges, vil den bruke mye mindre energi. Dette er en fordel for både deg (reduserte prisregninger) og miljøet ved å eliminere alt overflødig energiforbruk. Valget av termostat vil hovedsakelig avhenge av dine personlige behov.