Hvordan gjenopprette Windows til en tidligere dato

Hvis alle løsningene mislykkes, er det noen ganger nødvendig å gjenopprette systemet, som var for noen dager siden, før problemet dukket opp. Slik gjør du det…

Gjenoppretting av datamaskinen til en tidligere dato skjer først og fremst via kontrollpanelet (må ikke forveksles med systeminnstillinger). For å finne den, skriv inn navnet i søkefeltet og søk.

Kontrollpanelet har sin egen søkeboks. I den, søk nå etter ordet «gjenoppretting» og velg det aktuelle ikonet når det vises i søkeresultatene dine.

Velg deretter alternativet «Åpen systemgjenoppretting», som automatisk vil utløse åpningen av et vindu dedikert til prosessen. Trykk på Neste og velg gjenopprettingspunktet du vil bruke.

Merk at i gjenopprettingsvinduet er det en fane med tittelen «Søk etter relaterte programmer», som automatisk vil indikere programvaren som kan bli påvirket av denne potensielle gjenopprettingen.

Dessverre kan det hende du ikke kan oppdage det aktuelle punktet med en gang. I Windows-støttealternativene som finnes på nettet, sies det å være en avmerkingsboks merket «Vis andre gjenopprettingspunkter». Dessverre, avhengig av hvilken versjon av Windows du har tilgang til, er ikke dette alternativet alltid tilgjengelig, men hvis du ikke tidligere har tenkt på å aktivere gjenopprettingssystemet.

Det er grunnen til at hvis dette ikke er tilfelle, oppfordrer vi deg til å gjøre det hvis bruk av disse funksjonene blir nødvendig i fremtiden.

For å gjøre dette, gå til «Konfigurer gjenoppretting» i kontrollpanelets gjenopprettingsalternativer. Trykk på «Konfigurer» og velg alternativet «Aktiver systemsikkerhet» hvis det ikke allerede er valgt.

Til slutt, hvis Windows forsikrer deg om at dokumentene dine ikke vil bli kompromittert, kan det være mer fornuftig å lagre de du bryr deg om på et sted utenfor datamaskinen. Husk også at etter tilbakestillingen må noe nyinstallert programvare installeres på nytt og andre må oppdateres på nytt.

Metoden vi beskrev fungerer nesten identisk for både Windows 10 og Windows 11. Illustrasjonene vi har gitt gjelder imidlertid bare for sistnevnte, og noen vinduer kan se litt annerledes ut avhengig av systemet og stilen din.

