Hvordan gjør du energiregningen mindre smertefull? Finansministeren er ikke lenger imot å redusere merverdiavgiften

Finansministeren, CD&V Vincent Van Peteghem, ser ut til å ha ombestemt seg om å bruke merverdiavgiftskuttet på energi (gass og elektrisitet) for å støtte husholdninger i møte med stigende regninger. Den samme statsråden hadde utelukket å redusere merverdiavgiften på elektrisitet i september i fjor, mens PTB onsdag indikerte at han ville legge fram en endring om dette torsdag i Representantenes hus.

Ved en VRT-mikrofon sa Vincent van Bettieghem (CD&V) onsdag kveld at han vil foreslå den føderale regjeringen forskjellige måter å gjøre hjemmeenergiregningen mindre smertefull på. Blant disse veiene er en midlertidig reduksjon fra 21 til 6 % av merverdiavgiften, som er tiltaket “Den raskeste og mest virkningsfulle på innbyggernes regninger”, i følge han.

€80 bonus for mottakere av sosial tariff

I oktober i fjor godkjente den føderale regjeringen allerede en rekke tiltak for å håndtere økende energipriser. For eksempel ble det besluttet å utvide tildelingen av den sosiale gass-/elektrisitetstariffen til et bredere publikum (unntaksvis inkludert alle mottakere av den økte intervensjonen) utover slutten av 2021, til slutten av mars 2022, som angår omtrent en million husstander . En premie på 80 euro legges til mottakerne av den sosiale tariffen.

Siden januar har også føderale skatter på energiregninger blitt omgjort til skatteavgifter som har blitt frosset. Fordelen med disse avgiftene er at de åpner for mer fleksibel føderal intervensjon i fakturering, noe som også gjør det mulig å jobbe i det lange løp.

I oktober kritiserte opposisjonen (på føderalt nivå) tiltak som ifølge dem ikke hjelper middelklassen nok. Innenfor sine rekker gjentar PTB regelmessig sin støtte til en 6% merverdiavgift på energi, som den vil legge tilbake på parlamentets bord på torsdag. PS, i flertall, har også i sitt program redusert merverdiavgift på gass og elektrisitet, slik det var planlagt (for elektrisitet) under De Rupo-regjeringen (2011-2014).

Spørsmålet om kostnad og dens innvirkning på lønnsestimering



Når spørsmålet om å redusere merverdiavgiften på elektrisitet oppstår, kommer spørsmålet om kostnaden ved et slikt tiltak på banen. “Det er veldig dyrt, rundt 770 millioner euro i året”Det sa minister Van Bettieghem i midten av september.

En av bivirkningene ble også diskutert: effekten av en permanent nedgang i regningen på lønnsindeksen, som kan bli forsinket, gitt inkludering av gass og elektrisitet i helseindeksen.

Fra i morgen kan vi stemme over dette forslaget.

Denne onsdagen nådde PTB uansett ut til CD&V-ministeren. “Nå som CD&V har kunngjort at de er en interessent, er det på tide å sette ordene i handling. Vi søker et alternativt flertall. Fra i morgen kan vi stemme over dette forslaget.”, opplyser representant Raoul Hedibo, partiets president, via en pressemelding.