hvordan gjøre iphone om til en fjernkontroll for apple tv

Interessant nok er fjernkontroller elementer som har en tendens til å forsvinne ganske lett. Hvis du har en Apple TV, kan det hende du har forlagt fjernkontrollen for den i en skuff eller under en sofapute, for eksempel. For å unngå å måtte gå over hele huset for å finne den, kan du gjøre iPhone om til en fjernkontroll for Apple TV. Faktisk integrerer iOS flere skjulte apper, inkludert en for å kontrollere din lamme Apple TV. Appen kan kun åpnes offisielt etter at den er aktivert i iOS Control Center, men det er også mulig å lage en snarvei på startskjermen for å åpne den som en hvilken som helst innebygd app. Det er hvordan.

Slik aktiverer du Apple TV Remote i kontrollsenteret

Det er bare én offisiell måte å få tilgang til Apple TV Remote-funksjonen til iOS: gjennom iOS Control Center. Funksjonen er imidlertid ikke aktivert som standard. Slik setter du det opp.

1. Aktiver Apple TV Remote i kontrollsenteret

Den offisielle måten å gjøre iPhone om til en fjernkontroll for Apple TV er å aktivere den dedikerte snarveien i kontrollsenteret. For å gjøre dette, åpne innstillinger fra iOS, gå til menyen Kontroll senterbla deretter gjennom alternativene til du kommer til andre kommandoer. Trykk til slutt på knappen + grønn som vises ved siden avApple TV-fjernkontroll for å legge til alternativet i kontrollsenteret.

2. Få tilgang til Apple TV Remote

Nå som funksjonen er aktivert, implementer Kontroll senter fra din iPhone. Du bør finne en ny snarvei der. Apple TV-fjernkontroll som lar deg åpne fjernkontrollen.

Hvordan lage en Apple TV Remote-snarvei på iPhone-hjemmeskjermen

Å bruke iPhone som en Apple TV-fjernkontroll er veldig praktisk, men metoden for å få tilgang til verktøyet er litt mindre. Faktisk er det ganske overraskende at Apple ikke tilbyr appen sin som sådan ved å la den legges til, som alle andre apper, på startskjermen til din iPhone. Det er imidlertid fullt mulig å gjøre det ved å lage en snarvei med riktig applikasjon.

1. Last ned snarveier

Hvis du ikke allerede har gjort det, start med å laste ned appen. snarveier på din iPhone. Denne gratis applikasjonen som tilbys av Apple lar deg lage automatiseringsskript slik at du enkelt kan utføre komplekse og/eller repeterende oppgaver.

Last ned Apple-snarveier

2. Lag en ny snarvei

åpne appen snarveierstå på denSnarveier-fanenog trykk på knappen + vises øverst til høyre for å opprette en ny snarvei. trykk deretter legge til handlingså skriver du inn i søkefeltet url og velg det første forslaget som kalles url.

Som standard er nettadressen som er angitt Apples, men den vil erstatte den. For å gjøre dette, trykk på den og skriv inn i stedet fjernkontroll:// og trykk Ferdig å validere. deretter i listen over Forslag til neste handlingplukke ut åpne nettadresser. Handlingen legges dermed til den forrige. Knappeskriptet til Apple Remote er nå klart.

3. Tilpass knappen

Før du kan sette den på iPhone-startskjermen, må knappen du oppretter tilpasses. For å gjøre dette, velg rullemenyen vises øverst på skjermen og trykk Gi nytt navn. Skriv deretter navnet på knappen din.

starte på nytt operasjon og trykk nå velg et ikon. Endre fargen på knappen og velg symbolet du vil skal vises på den. trykk til slutt OK for å lagre endringene.

4. Legg til knappen på startskjermen

trykk på knappen igjen rullemenyen til stede øverst på skjermen, og velg nå å legge den til På startskjermen. I vinduet som vises, trykker du på Legg til øverst til høyre for å feste appikonet til iPhone-startskjermen.

Nå kan du åpne Apple TV Remote-appen som en hvilken som helst app på din iPhone.