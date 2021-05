Hvordan Hillary Allen slo oddsen for å løpe igjen

Allen i Cortina Trail Race i 2019 etter utvinningen.

(Jack Atkinson)

















Rutinen innebar å møte leger, fysioterapeuter, til og med en psykoterapeut, i tillegg til mange timer brukt på å registrere følelsene hennes i en journal. Innimellom tok han seg tid til å besøke kafeteriaen på slutten av gaten og til og med gjenopptok undervisningen. Det hjalp henne med å kontrollere tilstanden.

Ulykken bremset tiden og tjente ham de ekstra timene for å innse alt som var galt med hans tilnærming til løping, selv om han hadde vært på toppen av spillet. Fem måneder etter ulykken gjorde han sitt første løp. “Jeg husket hvor redd jeg var. Og hvor forvirret han var å være redd da han bare løp nedover en flat grusvei! Men de første trinnene fikk virkelig håpet mitt opp, ”minnes Allen.

Allen begynte å fokusere på løpet, de mange underverkene i terrenget og gleden det førte til, snarere enn de daglige målene og resultatene. Noen uker senere bestemte han seg for å ta på seg sin første begivenhet. Selv om dette ikke var et løp, kom konkurranseånden tilbake mens han løp sammen med andre. Det var det brennende ønsket om å passere dem som han en gang gjorde. Men kroppen hans ville bare ikke tillate det. Hun kollapset på siden av stien, til venninnen ba henne om bare å nyte løpeturen. Til slutt hadde han logget 20 mil. Det var det beste siden hun kom tilbake, og en start som fikk henne til å tro.

Like etter krevde en ødelagt skrue i foten en operasjon igjen. Han fikk full restitusjon og vant til og med noen løp i 2018. Da han forberedte seg på en lovende 2019-sesong, rammet katastrofen igjen. En glid på isen etterlot henne med en brukket ankel som krevde en ny operasjon. Til tross for den synkende følelsen, omfavnet hun situasjonen med en følelse av ro, og lot den ikke kontrollere seg.

”Ulykken i Tromsø fikk meg til å innse at jeg var sterkere enn jeg trodde. Jeg var modig og hadde mot til å møte frykten og fortsette, sier Allen.

Når hun kom seg, bestemte Allen seg for å ta på seg ting som skremte henne, dette ville kulminere i en retur til Tromsø Skyrace. Han dro til Cortina Trail 48k i juni 2019 for å teste ankelen, og selv om han var tregere enn året før, vant han løpet. Måneden etter bestemte han seg for å løpe i snøen for første gang siden han skled og brakk ankelen. Selve ideen skremte henne. Det tok en stor innsats for å komme til løpssiden i Gran Paradiso, Italia. Hun gråt under de vanskelige øyeblikkene, usikker på snøen under føttene etter alt hun hadde lidd. Tvilen snek seg unna, men hun fortsatte og fokuserte på å akselerere opp bakken, og gjøre nedstigningene kjipt og bevisst.

“Jeg har stor respekt for kraften i fjellene. Risiko er konstant i fjellet, og jeg føler meg komfortabel med å akseptere den etter timevis med trening. Det som har endret seg er hvordan jeg registrerer meg med innvielsen min, og om jeg har det bra å gå på fjellet den dagen. Nå er det en fysisk og en mental side, sier han. “Etter ulykken har jeg endret måten jeg trener på og tar vare på kroppen min med fysioterapi og tøying. Men det som har forandret seg mest er hvor takknemlig jeg er for å løpe og hvor mye jeg elsker prosessen med å jage store mål og presse meg selv. “

Å stille opp ved startlinjen Tromsø Skyrace igjen og krysse mållinjen med et stort smil om munnen var forløsning på sitt beste. Ved siden av ham var Manu Par, en medløper som hadde stormet til hans side etter å ha vært vitne til ulykken. Hun gikk med ham til stedet hvor han hadde falt og gjenopplevde hendelsen gjennom ham, da han beskrev det han hadde sett den dagen. Det var frykt før løpet om hvordan ting ville utvikle seg; dette forvandlet seg gradvis til en følelse av forventning om å takle hva løpet skulle kaste på ham. Det førte til nedleggelse for Allen.

Arrene på kroppen hans er en konstant påminnelse om hva menneskets ånd er i stand til.

“For meg representerer arr motstandsdyktighet, synlig og håndgripelig bevis på opplevelsene jeg har opplevd,” sier Allen. “Jeg har helbredet og blitt sterkere, og jeg er takknemlig for opplevelsene.”

Shail Desai er en forfatter som bor i Mumbai.