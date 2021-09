Hvordan hjalp skytingen i Jordan og Abu Dhabi skuespillerne?

Dennis Villanueva, kjent for sitt udødelige image i filmer, har lykkelig kommet tilbake til sitt publikum med en annen scene. Gjennom sitt science fiction -epos dekker Villanueva fantastiske landskap for å fange fantasiverdenens enorme og ekstravagante natur. Høyde.

Fra store blå og hvite havlandskap til endeløse ørkener – filmen fanger alt. Selv om filmen kan virke visuelt tiltalende, har sanntidsforholdene for filming på forskjellige steder sine egne utfordringer. Men de har også sine egne kvalifikasjoner.

Gentia og Timothy Solomon | Warner Bros. -filmer og legendariske filmer

‘Tune’ ble filmet flere steder

Filmen ble filmet i mange deler av verden for å nøyaktig skildre de tørre og sandete landområdene til Arachnids og havplaneten Galatan. Filmen i studio ble fullført i Origo Film Studio i Budapest, Ungarn. Blade Runner 2049 Filmet.

For de vannrike delene av filmen ble den først filmet i Caldon, Vilniev i Norges Stotland. Framstillingen av Arroquis i filmen er delt mellom ett eller to steder. Fantastisk utsikt over den tørre og mest steinete delen av Ararakis ble filmet i Wadi Rum i Jordans største dal.

Den har også funksjoner i filmer som Location Mars planet, Transformers: Revenge of the Fallen, Osv. Men det store antallet scener i filmen gir ørkenen sin vakre og skremmende ære. Abu Dhabi i De forente arabiske emirater ble omtalt i disse scenene.

Ettersom en stor del av filmen ble spilt inn i det tørre og varme været i ørkenen, møtte skuespillerne noen åpenbare utfordringer. Men stedet hadde også sine øvre sider.

Mangelen på en grønn skjerm hjalp skuespillerne

I et nylig intervju med Variasjon, Rebecca Ferguson, som spiller Lady Jessica i filmen, nevnte et av de positive aspektene som kom fram ved å filme ørkenscener i en ekte ørken.

“Det var så vakkert å ikke bli filmet mot noen skjerm,” sa Ferguson. “Enten vi så på storyboardene eller misforsto størrelsen og formen, det var vår fantasi – det var vår virkelighet.”

Siden han var i ørkenen, enten det var Jordan eller Abu Dhabi, hjalp Villeneuve med rollebesetningen.

“Min kinematograf sa:” Selv om du ikke tror på Gud når du går i ørkenen i Jordan, begynner du å tro fordi det er så interessant, “sa Villeneuve. “Å samhandle med landskapet, tror jeg, hjalp skuespillerne med å forstå forholdet til naturen og er større enn deg.”

Ferguson påpekte at Vilnius team for visuelle effekter også jobbet på stedet.

Filmen inneholder imaginære sandormer, som er voktet av et magisk stoff som kalles “krydder”, som er i stand til å gi umenneskelige fysiske og mentale evner. Den visuelle effektgruppen må også være på plass for en realistisk fremstilling av disse elementene.

Villeneuve sa at tilstedeværelsen av aktørene i det miljøet bidro til å gjenopplive forestillingen om sandormen.

Når slippes ‘Tune’?

Hvor vellykket var det vakre landskapet med å representere andre verdenssystemer Høyde? Det vil snart bli klart.

Etter å ha fullført sesongen med å delta på flere filmfestivaler, ble filmen utgitt oktober. Slippes ut på kino den 22. Den debuterte samme dag på HBO Max.

