Hvordan høres Krulla, voice-overen til filmen Don’t Forget Lyrics, ut? Ansiktet hans dukket opp

Siden 2016 har seere, publikum og kandidatene hørt Cruellas stemme, ikke ansiktet hennes, men glemt ordene hennes. I sosiale nettverk uttrykker han seg litt mer.

Skjermbilde Frankrike 2

Siden 2016, Voice Cruella ekko i settet med Ikke glem tekstene. Han følger Nagui og kandidatene gjennom hele showet. I begynnelsen av historien Ikke glem tekstene, denne taleposten eksisterer ikke. Nagui var ansvarlig for å sjekke svarene, og hadde på seg en ørering for dette. Som han sa, han gjorde det i årevis, helt til noe vondt skjedde med ham Tele-Star I 2021: «Guruella ble født av en ulykke. Jeg pleide å bruke øretelefoner for å sjekke riktige svar eller for å gjenta tidligere setninger som var nyttige for eksaminatorer. Inntil den dagen en tekniker jeg aldri ønsket å møte i mitt liv sendte meg 1000. Hertz i ørene mine.

Noen fra teamet tok opp mikrofonen og Cruella ble født

«Så ba jeg en av mannskapet om å hente mikrofonen, og vi kalte henne Cruella.» Programlederen forklarte. Det har gått mer enn syv år siden denne stemmen bekreftet de riktige svarene til sensorene og ga litt informasjon om sangene. Det er ikke stemmen til en ukjent person, siden det er stemmen til showets medprodusent, Kyle LeRoy. Den 40 år gamle skjønnheten ser ikke ut som den legendariske Cruella! Hun la ut noen bilder av ansiktet sitt på Instagram-kontoen sin.

Ansiktet hans dukket opp på sosiale medier

På Instagram-kontoen sin fremstår Cruella som et helt annet ansikt. Spillets produsent avslører noen bilder av seg selv, men nok til å vise at han ikke har noen tilknytning til den populære Disney-karakteren. En grønnøyd skjønnhet som brenner for å reise, hun legger ut mange bilder av eventyrene sine. Vær imidlertid forsiktig, for Cruella nøler ikke med å takle kandidatene og komme med noen harde kommentarer… Hvis han aldri viser ansiktet sitt under showet, er han en integrert del av hans assistanse til kandidatene.