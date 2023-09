Hvordan Indias storslåtte utvidelse vil gjøre Asia-Stillehavet til et ledende kraftsenter i den globale økonomien – Business AM

India, som for tiden er vertskap for G20-toppmøtet, er en UFO i den globale økonomien. Dens økonomiske vekst er høyere enn noen annen i regionen, og den drar også fordel av betydelig innflytelse. Nå står verdens femte største økonomi i fare for å falle foran de neste tiårene.

viktig : Indias eksepsjonelle vekst vil gjøre Asia-Stillehavsregionen til en «hovedpartner» i global økonomisk vekst fremover, sa Rajiv Biswas, sjeføkonom for regionen i S&P Global.

«Når vi ser inn i det neste tiåret, forventer vi at Asia-Stillehavsregionen vil være den raskest voksende regionen i den globale økonomien,» sa Rajiv Biswas. I den årlige APPEC energikonferansen.

I følge S&P-estimater forventes Asia-Stillehavsregionen å øke veksten til 4,2 % i år fra 3,3 % i fjor. I tillegg, i løpet av det neste tiåret, Nesten 55 % av den totale globale BNP-veksten vil komme fra Asia-Stillehavsregionen .

. Rajiv Biswas sitater India, Indonesia, Filippinene og Vietnam De viktigste kildene til denne utviklingen. Indisk økonomi kommet videre 7,8 % Andre kvartal markerte den raskeste veksten på et år. Vietnam BNP har registrert vekst 4,14 % I andre kvartal sammenlignet med året før passerte den veksten på 3,28 % i første kvartal. Indonesia Nevnt en utvidelse 5,17 % År-over-år i andre kvartal. Filippinsk økonomi Erfaren utvikling 4,3 % I andre trimester.

De viktigste kildene til denne utviklingen.

Zoom inn : India er i sentrum av denne økonomiske boomen i Sørøst-Asia.

I de neste 25 årene sikter India seg på en årlig vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på rundt 8 %.

Ved slutten av tiåret vil den indiske økonomien bli den tredje største økonomien i verden. ANZ Bank-analytikere spådde.

I følge anslag fra Goldman Sachs, med denne hastigheten, innen 2075, vil India okkupere andreplassen i rangeringen av verdens største økonomier, for tiden okkupert av Kina. India venter på å dra nytte av vanskelighetene Kina står overfor, spesielt i råvaresektoren. Noen land som Tyskland forstår allerede Indias potensial og søker å intensivere sine bånd med New Delhi for å redusere avhengigheten av Beijing. Annet enn det… Kina, som allerede er godt på vei, vil til slutt forbigå USA som verdens ledende økonomi og fortsette på sin økonomiske bane, så det vil bli presset til tredjeplass på pallen, igjen ifølge Goldman Sachs .



India kastet ikke bort tid

Betong : De allerede klare tegnene på denne utviklingen er umiskjennelige:

Etter å ha blitt verdens mest folkerike land i år, forbi Kina, er det ingen tilfeldighet at India er vertskap for verdens 19 største økonomier denne fredagen for G20-toppmøtet i New Delhi.

I Ultradas superrike rapport var India det eneste landet på topp 10 som så en økning i sin rike befolkning i fjor.

Vi kan også observere den ekstraordinære indiske romutviklingen som med suksess har landet nær månens sørpol og nå sikter mot solen. India lyktes der Russland mislyktes, og overtok Japan for å bli det fjerde landet som lander et romfartøy på vår naturlige satellitt.

på siden : Alt er ikke rosenrødt.