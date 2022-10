Hvordan installere og bruke Microsoft PC Manager i Windows 11 og 10

Microsoft forbedrer stadig ytelsen til Windows 11 og gjør også mindre forbedringer til Windows 10. Men noen brukere mener det er nok. Derfor utvikler selskapet for tiden en ny app kalt PC Manager for å hjelpe til med å øke ytelsen til PC-er med Windows 11 og 10. Verktøyet ble først lansert på det kinesiske PC-markedet og har som mål å forbedre ytelsen og deaktivere programmer som påvirker helse og bruk. på datamaskinen din. Så hvis du vil vite hvordan du installerer og bruker Microsoft PC Manager, har du kommet til rett sted. I denne veiledningen vil vi gi deg trinnene for å laste ned Microsoft PC Manager og mitt første inntrykk av applikasjonen. Så på det notatet, la oss hoppe inn.

Installer og bruk Microsoft PC Manager på Windows 11 og 10 (2022).

I denne opplæringen har jeg inkludert trinnvise instruksjoner for bruk av Microsoft PC Manager i Windows 11. Bortsett fra det, denne uken delte jeg mine første inntrykk etter å ha brukt Microsoft PC Manager. Hvis du allerede har appen installert, utvider du tabellen nedenfor for å vite mer om nøkkelfunksjonene.

Installer Microsoft PC Manager på din Windows-datamaskin

Før du begynner, sørg for at datamaskinen kjører Windows 11 eller Windows 10 (1809 eller høyere). Du kan åpne Windows-innstillinger -> System -> Om for å sjekke PC-ens versjon av Windows. Med det ute av veien, la oss gå til trinnene.

1. For å laste ned Microsoft PC Manager, gå til pcmanager.microsoft.com og klikk på «Gratis nedlasting«. Merk at nevnte nettside er på mandarin, men appen støtter engelsk og vil endres til standard systemspråk ved installasjon.

2. Dobbeltklikk nå på installasjonsfilen (MSPCManagerSetup.exe) og følg instruksjonene på skjermen for å installere Microsoft PC Manager. Det er en lett app (5,7 MB), så installasjonen bør ikke ta for lang tid.

Øk datamaskinens ytelse

Når PC Manager er installert, åpner du den fra Start-menyen eller bruker snarveien på skrivebordet. Appen er plassert i systemstatusfeltet i nedre høyre hjørne. Du kan få tilgang til den når som helst.

Nå, for å øke PC-ytelsen, må du klikke på «offiser«-knappen. Den sletter midlertidige filer og frigjør minne umiddelbart. I testene mine reduserte den minnebruken med 65 % til 50 %, og søppelfiler ble fullstendig fjernet fra datamaskinen. I utgangspunktet, klikk på «Boost» hver gang du føler Windows PC-en henger, og den vil ta opp ting. Må øke hastigheten.

Test

Sammen med ytelsesøkningen får du også en «Helsesjekk»-funksjon for å oppdage potensielle problemer med din Windows 11/10-PC. Han søker Alle typer ubrukelige filer (ikke bare midlertidige filer), inkludert Windows-cache, systemlogger og nylige fillister. I tillegg, hvis du bruker en ressurssterk nettleser som Chrome, anbefaler Microsoft å sette Edge som standardnettleser. Det ser ut som et annet invasivt triks fra Microsoft for å markedsføre nettleseren sin. Til slutt tilbyr Microsoft PC Managers Health Check-verktøy også programmer som kan deaktiveres ved oppstart for å forbedre oppstartstiden.

Administrer lagringsplass

Under «Storage Management» kan du Gjør en dyp rengjøring fra datamaskinen din. Det er i utgangspunktet en diskopprydding i Windows 11/10, men den kan enkelt nås med denne appen. Dette verktøyet lar deg finne alle engangsfiler og slette dem umiddelbart. Fra oppgraderingsfiler til kritiske Microsoft Defender-filer fra tidligere Windows-installasjoner, du kan slette dem og frigjøre plass på din Windows 11 eller 10 PC.

Bortsett fra dette kan du oppleve at store filer tar opp plass på datamaskinen din og bestemmer deg for å slette dem. Til slutt kan du finne sjelden brukte apper og avinstallere dem umiddelbart.

Avslutt ressurskrevende applikasjoner

I delen «Prosessbehandling», PC Manager Viser programmer som bruker RAM ofte Når du kjører flere prosesser i bakgrunnen. I gjennomsnitt er det omtrent 150 prosesser som kjører i Windows 11 uten noen aktive applikasjoner. Hvis du har et stort antall prosesser som kjører på datamaskinen, bør du bruke den og drepe prosessene som opptar RAM unødvendig. For å stoppe appen umiddelbart, klikk «Avslutt» ved siden av appnavnet.

Deaktiver oppstartsapper

og under»Oppstartsapplikasjoner«, kan applikasjoner raskt aktiveres eller deaktiveres etter hver systemoppstart. Vi vet alle at oppstartsapplikasjoner er en av de vanligste årsakene til datakrasj. Hver gang du logger på Windows 11/10-systemet, starter disse programmene automatisk, noe som bremser alt. Du bør vente minst 2-3 minutter før du starter. Så det er best å deaktivere unødvendige oppstartsapplikasjoner under oppstart.

Det er også en «Sikkerhet»-fane under Microsoft PC Manager. Her kan du Skann datamaskinen din raskt For trusler og skadelig programvare. Det ser ut som det MSRT (Microsoft Safety Scanner) er integrert i PC Manager for enkel tilgang. Under «Windows Update» kan du finne de siste funksjonene og kvalitetsoppdateringene og driveroppdateringene. Du kan også Velg en oppdatering må være installert på datamaskinen.

Med «Nettleserbeskyttelse» kan du aktivere en ny innstilling Hindre ondsinnede apper fra å endre standard nettleser På din Windows 11/10 PC. Jeg synes dette er en god sikkerhetsfunksjon, men under testingen var den begrenset til Edge og Chrome. Jeg kunne ikke sette Opera-nettleseren som standardnettleser, og det var irriterende at PC Manager endret standardnettleseren min hver gang jeg startet på nytt.

Til slutt har du «Popup-vinduadministrasjon», som blokkerer popup-meldinger i apper. Denne funksjonen ser ut til å være opprettet for å forhindre at adware kjører på datamaskinen din.

Microsoft PC Manager: Mine første inntrykk

Siden Microsoft PC Manager er tilgjengelig i offentlig beta på enkelte benchmarks, kan jeg ikke gi en endelig dom da verktøyet kan gjennomgå endringer før det stabile utgivelsen. Selskapet legger allerede til nye funksjoner og gir ut oppdaterte versjoner av dette verktøyet i et voldsomt tempo. Men i sin nåværende form er jeg det Liker ideen bak appen. Selvfølgelig er denne appen hovedsakelig for kinesiske brukere, men jeg ser ikke hvorfor den ikke skal rulles ut til brukere i andre regioner.

Først av alt har Windows 11/10 en million innstillinger og alternativer. Og vanlige brukere vet ikke hvor de skal finne de fleste av disse funksjonene, hva de skal gjøre med dem og hvilke innstillinger som skal aktiveres eller deaktiveres. Microsoft PC Manager fikser dette.

Microsoft PC Manager effektiviserer og Alle viktige parametere huser Under en enkelt applikasjon kan den brukes av vanlige brukere for å forbedre ytelsen ved å undertrykke applikasjoner som treffer raskt. Ettersom det frigjør diskplass, deaktiverer unødvendige oppstartsapplikasjoner, stopper RAM-intensive programmer, aktiverer nettleserbeskyttelse og mer, virker PC Manager som et levedyktig vedlikeholdsverktøy for de fleste brukere.

Jeg vil ikke sammenligne det med noe som CCleaner PC Manager er flott. Bortsett fra anbefalingen om å oppgradere til Edge, er det ikke noe søppel i appen. Bortsett fra dette bruker den maksimalt 180-200 MB RAM og kjører syv bakgrunnsprosesser med minimal CPU-bruk. Så, oppsummert, er Microsoft PC Manager et omfattende verktøy for PC-vedlikehold i Windows 10/11 og er veldig nyttig for mindre teknologikyndige brukere.

Øk ytelsen i Windows 11/10 med Microsoft PC Manager

Det handler om Microsofts nye PC Manager-verktøy. Til å begynne med kan det virke som et annet PC-vedlikeholds-bloatware, men det gir sårt tiltrengte funksjoner for å forbedre ytelsen uten å gå dypt inn i Windows-innstillingene. Uansett, det kommer fra oss. Hvis du ser etter de beste Windows 11-innstillingene du kan endre, kan du gå til vår koblede artikkel. Og for å lære mer om den nye Smart App Control-funksjonen i Windows 11, følg vår detaljerte gjennomgang. Til slutt, hvis du har spørsmål, gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.