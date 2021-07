Hvordan investorer satser på foie gras dyrket fra celler i laboratoriet

Andre var i tvil. Marco Moreira, kokk og eier av 15 East Restaurant i Tocqueville, New York, sa at han var skeptisk.

sa Mr. Moreira, som har mange retter som inneholder foie gras i listen hans. “Hvorfor rote med noe så perfekt som det er?” Imidlertid sa han at han er åpen for sin erfaring.

Investorer har skjenket penger i oppstart av matteknologi de siste årene blant bekymringer om matmangel de neste tiårene når verdens befolkning vokser. Cellevokst kjøtt har ennå ikke fått myndighetsgodkjenning i de fleste land, men i fjor mottok San Franciscos Eat Just for første gang i laboratoriekjøttindustrien regjeringsgodkjenning fra bystaten Singapore om å selge kultivert kylling i navnet en ingrediens i kyllingnuggets.

En av de største hindringene for cellevokst kjøtt er kostnadene. Mr. Maureen Forrest sier at Gourmeys labdyrkede foie gras koster mindre enn $ 1 180 (€ 1000) per kilo. Gåselever, laget på tradisjonell måte, koster omtrent 100 euro til 200 euro per kilo.

EU-kommisjonen og Frankrikes offentlige bank, Bpifrance, har også gitt subsidier for å støtte Gourmey, som startet i 2019 og har rundt 20 ansatte.

Mr. Maureen Forrest sa at Gourmey har søkt myndighetsgodkjenning fra næringsmiddelsikkerhetsbyråer og håper å komme inn på markedet sent på neste år eller tidlig i 2023. Fokuset vil være på markeder som Singapore og USA, hvor det er økende aksept for laboratoriet. -vokst kjøtt, sa han.

Stephane Chambon, kjøkkensjef Oise BridgeEn restaurant med Michelin-stjerne i det sørvestlige Frankrike, kjent som foie gras, sa at bevegelsen mot foie gras av dyrerettighetsgrunner var misvisende, og at oppdragelse av ender eller gjess for foie gras ved å overfôre dem var normalt: for århundrer siden. Det er når gjess og ender krysser Middelhavet fra Egypt at de spiser mye for energi, noe som får leverene til å tette seg.