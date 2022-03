Hvordan kan belgierne hjelpe krigsherjede ukrainske borgere?

I møte med væpnet konflikt blir hundretusener av ukrainere tvunget til å flykte fra krigssoner. På bakken flyter flommen av flyktninger på flukt fra Ukraina over. Siden torsdag har rundt 368.000 av dem flyktet til nabolandene.Vil fortsette å øke«FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har uttalt at EU forventer mer Mer enn 7 millioner mennesker har blitt fordrevet.

Borgere over hele verden ber om hjelp fra nødlidende ukrainere. En idé som deles av mange belgiere. Men hvem skal man henvende seg til, og hvilken hjelp å tilby? Redaksjonen gir deg en komplett liste over akkrediterte organisasjoner som samler inn donasjoner til publikum som er berørt av disse konfliktene.

Amnesty International

Amnesty International Belgia startet mandag en forespørsel om donasjoner for å bekjempe menneskerettighetsbrudd forårsaket av Russlands okkupasjon av Ukraina. Innsamlede midler skal brukes til å kaste ut truede menneskerettighetsforkjempere og journalister, spesielt i Ukraina, og til å dokumentere menneskerettighetsbrudd.

Amnesty International sier Belgia er spesielt bekymret for sine ukrainske kolleger og at den pågående konflikten i landet kan føre til en flyktningkrise.

NGO søker derfor donasjoner for å finansiere nødfondet sitt, som vil hjelpe menneskerettighetsforkjempere, journalister og Amnesty-medlemmer å flykte fra Ukraina, spesielt for å dokumentere menneskerettighetsbrudd. Analysen av satellittbilder av konfliktsoner og behovet for å legge press på EU for å garantere rettighetene til flyktninger.

Amnesty International kan støtte Belgias aktiviteter ved å donere til Belgian People’s Site www.amnesty.be.

Rødekors-samfunnet

På stedet reagerer Røde Kors på de presserende behovene til ukrainere ved å gi matpakker, drikkevann, førstehjelp og psykologisk støtte til mange landsbyer eller sykehus. Det hjelper ved å gi husly for folk som ønsker å forlate landet, Grunnleggende nødvendigheter og medisinsk utstyr. Røde Kors i land som grenser til Ukraina er spesielt aktive i å hjelpe disse flyktningene.

Røde Kors inviterer deg til å gi en engangs- eller månedlig donasjon til sin side. Aktiviteten til Røde Kors kan også følges på stedet Via nettsiden til Den internasjonale Røde Kors-komiteen.