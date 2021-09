Noen mener at det raskt moderniserende russiske militæret, med sine femte generasjons fly, taktiske atomvåpen, hypersoniske missiler, T-14 Armada-tank og storstilt militær, utgjør den alvorligste trusselen mot USA, NATO og Øst-Europa.

Hvis denne trusselen allerede eksisterer, hvilken fare vil Russland utgjøre for USA? Alliansen Ingen F-35-jetfly blant vennlige europeiske partnere? Hvor mye vil dette endre trusselligningen? Vil fraværet av F-35-jetfly gjøre Europa til en ny dimensjon av sårbarhet? Svaret er åpenbart. Det er klart at den kombinerte virkningen av en multinasjonal F-35-styrke kan være tilstrekkelig for å forhindre en mulig russisk okkupasjon.

Dette spørsmålet virker mer relevant for trusselligningen for Europa, og kan forklare hvorfor land som Sveits anskaffer F-35 jetfly. Det er mange grunner til dette. Alliansen har først og fremst potensial til nettverk i F-35-land-inkludert Storbritannia, Norge, Danmark, Belgia, Polen og Sveits. Selvfølgelig har stealth og femte generasjons egenskaper til F-35-jet potensialet til å angripe, og den motsatte balansen til Russlands Su-57 femtegenerasjons stealth-jager.

Det europeiske F-35 jet-nettverksnettverket, integrert med en felles multifunksjons avansert rumpetroll, dekker et bredt nok geografisk formål til å hindre enhver storstilt russisk landutvikling. Russlands landhær er velkjent Flott Og teknisk sofistikert. Selv om hæren kan være utstyrt eller overveldet av NATOs bakkestyrker av M1 Abrams-tanker og multinasjonale tropper, artilleri, droner, helikoptre og pansrede kjøretøyer, kan tilstedeværelsen av et kombinert F-35-luftangrep være den mest avgjørende faktoren for å forhindre et russisk angrep .

Uten en allianse av F-35-land ville NATO være svært sårbart og overlate luftoverlegenhet til den russiske Su-57. F-22 Raptor er uten sidestykke, men den er bare tilgjengelig for det amerikanske flyvåpenet, og de er kanskje ikke tilstrekkelige til å forhindre russisk okkupasjon. Videre ville fraværet av F-35-jet frata NATO noen viktige overvåkninger, nettverk og luft-bakkeintegrasjon. Overvåkningsteknologi som jet -sensorer og droner er kraftige. Derfor kan F-35-jetfly være viktige for mange feltoperasjoner i enhver kampsituasjon. Jetens evne til å dele informasjon og evnen til å støtte bakkestyrker fra luften endrer blokkeringsligningen. Dette presenterer en potensiell krigsstopp som kan få Russland til å suspendere ethvert angrep i Øst -Europa.

