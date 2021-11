Hvordan kolliderte denne ubåten på 3 milliarder dollar med et fjell?

Vi snakker ikke om noen ubåt. Noen kaller den til og med “luksusbilen”. Den atomdrevne Sea Wolf-ubåten USS Connecticut sank i Sør-Kinahavet på ettermiddagen 2. oktober da den ble truffet av en uidentifisert gjenstand. 11 sjømenn ble skadet. Skipets sjef for 3 milliarder dollar, Cameron Algelani, ble senere løslatt av løytnant-kommandør Patrick Cashin, ubåtens nestkommanderende og skipets mest senior ubevæpnede offiser, stabssjef Cory Rodgers. Deres plikter.

Til tross for at den var utstyrt med de nyeste elektroniske dingsene, kolliderte ubåten fortsatt da den ble til et fjell under havet. Den er nå stasjonert ved en amerikansk marinebase på øya Guam, ifølge medieoppslag CNN. Ifølge marinen ble ikke skipets atomreaktor skadet. Pentagon svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar om skaden på skipet. Og det er ikke kjent nøyaktig hvor denne konflikten fant sted. Offisielle rapporter rapporterer krasj i Indo-Stillehavet, men amerikanske sikkerhetsmyndigheter har tidligere sagt CNN Det skjedde i Sør-Kinahavet.

Cameron Algelani under et besøk til USS Connecticut © AFP

Hvordan kolliderte denne ubåten?

Med fremveksten av den kinesiske marinen er den amerikanske marinen etterspurt i denne delen av verden.“Undervannsnavigasjon er vanskelig, det er veldig vanskelig. Ikke alt går alltid riktig.”Thomas Schukert brukte mer enn 11 år på amerikanske ubåter, spesielt som sjef for en angrepsubåt. Etter hvert som bygninger synker dypere, blir periskopet overflødig og GPS-systemer er ikke lenger tilgjengelige. Så ubåter opererer med deres kompass og kart.

Amerikanske medier forklarer at nøyaktige kart (100 meters nøyaktighet) av havbunnen er kompilert av overflatefartøyer ved hjelp av lydbølger. Det er imidlertid en svært kostbar og tidkrevende prosess. Så bare 20 % av det internasjonale havet er kartlagt. “I det turbulente Sør-Kinahavet har Kina bygget og befestet menneskeskapte øyer, og mindre enn 50 % av kartene er kartlagt. Ikke rart noen snubler over noe.”David Sandwell, professor i geofysikk Scripps Institution of Oceanography I California.

Hvis svart, hvorfor bruker du ikke ekkolodd? Disse sjøulv-ubåtene har offisielt en maksimal dybde på 243 meter. Noen eksperter anslår at deres maksimale dybde er mer enn det dobbelte. Svært lavt under havoverflaten er ekkolodd den eneste måten å se under. “Men vi vil ikke lage mer støy enn vi trenger.”, forklarer Thomas Schugart til CNN. “Dette må gjøres hvert 20. sekund eller så for å få et nøyaktig bilde. Det lager faktisk mye støy. Faktisk er månens overflate bedre kartlagt enn havbunnen.”