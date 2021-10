Hvordan kom jorden seg etter den siste store globale oppvarmingen?

Hetebølgen fra Paleocen-Eosin-overgangen for 55,9 millioner år siden var en av de viktigste klimakrisene som er kjent for jorden. En ny studie er publisert Vitenskapelige fremskritt Dette viser at ekstrem global oppvarming er assosiert med økt erosjon og forvitring av kontinentale bergarter. Disse prosessene ville ha gjort det mulig å fange spesielt betydelige deler av CO 2 Atmosfære, og dermed stabilisere klimaet.

[EN VIDÉO] Vannets syklus endret seg på grunn av global oppvarming På planeten vår er det nødvendig å overvåke vannets syklus for å forstå global oppvarming. Under denne videoen forteller Cnes oss om ulike romferder som har gjort det mulig å følge vann rundt i verden i mange år.

Jordsystemet har mange mekanismer som påvirker det i en eller annen retning. Klimavariasjoner. Overflateprosesser, som mekanisk erosjon av bergarter og kjemisk forvitring, er nå velkjente mekanismer for deres evne til å kontrollere mengden CO. 2 Er påStemning.

Klima av silikatbergarter: En CO-pumpe 2

I disse overflateprosessene angriper værreaksjoner Mineraler Silikater, omdanner dem til leire og absorberer CO 2 . Elver er ansvarlige for å transportere karbondioksid til havene, hvor de brukes til å skape og produsere marint liv. Kalsitt De lager skjellene deres.

Når disse dyrene dør og slår seg ned, vil de Karbon Lagret i deres bio og i deres skall Begravd i sediment. Over en svært lang periode – titusener til hundretusener av år – gjør kjeden av disse reaksjonene det mulig å effektivt utvinne CO. 2 Den lagrer atmosfæren og bunnen av havene, og regulerer dermed klimaet.

Det er imidlertid ikke riktig forstått ennå Hastighet Karbonforandring, erosjon og begravelse kan alle være responsive på de store miljøendringene vi opplever. En måte å se på dette spørsmålet er å se på jordens fortid En naturlig analogi til det som skjer i dag.

Ekstrem global oppvarming for 56 millioner år siden

Jordens geologiske historie har faktisk registrert en rekke hendelser knyttet til store forstyrrelser i karbonkretsløpet. Disse krisene er preget av perioder Global oppvarming Seriøs. Dette er maksimumstemperaturen for Paleocen-Eosine-konverteringen (PETM) for 55,9 millioner år siden. Opprinnelsen til denne krisen er fortsatt under diskusjon, men på den tiden vet vi at store mengder karbon ble sluppet ut veldig raskt til jordens atmosfære (mindre enn 5000 år), noe som forårsaket global oppvarming og spesielt en økning i vanntemperaturen på 8 °C.

Disse katastrofale miljøendringene hadde mange konsekvenser. Spesielt førte de til forsuring av havene og forstyrret den hydrauliske syklusen. Masseødeleggelse Store biologiske endringer i dype marine felt og overflater.

Denne klimakrisen varte i rundt 100 000 år, og så ville det ta ytterligere 50 000 til 100 000 år før den avtok. Denne fasen Ekspansjon Det er spesielt interessant for forskere som prøver å finne ut om erosjonsratene har vært store nok til å hjelpe klimaet til å komme seg på relativt kort tid.

2 til 3 ganger høyere erosjonshastighet

For å utforske viktigheten av overflateprosesser på dette tidspunktet brukte forskere Isotoper Av Litium For å måle erosjon og kjemisk forvitringshastighet for bergarter. Litium har 2 isotoper: 6Les videre 7Ltd. Interessant nok er forholdet mellom disse to isotopene (7Li) kan variere avhengig av Kjemiske reaksjoner. I sjøvann er dette forholdet sterkt påvirket av dannelsen av leire, som dannes7Li er en god sporer for erosjon og værforhold.

Prøver fra PETM-perioden ble analysert. Mål på7Foreslå det Vannsirkulasjon Dette har blitt betydelig forstørret under klimakrisen. De Nedbør Økt hastigheten på mekanisk korrosjon og kjemiske endringer Kontinentale bergarter. De Modellering Studieforfatterne fant at erosjonsratene var 2 til 3 ganger høyere under PETM sammenlignet med pre-krisen.

Massivt bidrag Næringsstoffer I havet dermed gunstig for produksjon Ting Organisk, parallelt med utfelling av karbonater. Rask nedgraving av marint liv og fanget karbon inne Karbonatbergarter Klimaomstilling og tilrettelegging for utfallet av denne ekstreme klimahendelsen var hovedpåvirkningsparameteren.

Disse resultatene ble publisert Vitenskapelige fremskritt, Gjør det mulig å forstå hvordan jordsystemet kan og vil reagere på klimaendringer i fremtiden. Fra dette perspektivet er det til og med mulig å vurdere løsninger som vil hjelpe den naturlige karbonfangstprosessen for å bekjempe dagens klimaendringer.