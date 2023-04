I de første dagene av august 2022 smiler hotellsektoren i Brussel igjen. Etablissementene registrerte nesten samme beleggsprosent som julihelgene i 2019. Turistene har definitivt returnert til hovedstaden. «Vi har tall nær nivåene i 2019, et flott år», hilser Brussels Hotel Association (BHA) velkommen. På blå himmel spiller sola, som har skinnet jevnt og trutt i flere uker, absolutt en rolle. Men ikke bare. Konserter på King Baudouin Stadium og Tomorrowland-festivalen trekker også publikum. «Du kan si at det er musikkens sommer. Hver gang kommer det mange mennesker til Brussel,» sier visit.brussels. Brussel-komplekset, som lenge har vært lovet ødeleggelse, opplever en ny ungdom fra 2022. Til tross for sin store forfall, sportsbygningen var vertskap for syv store konserter i fjor. holdt. vil gjøre det samme i de kommende månedene. «Den gamle damen vi begravde vil snart ønske Beyoncé, The Weeknd, Mylene Farmer velkommen. Hun er i god form, ler Brussels rådmann Benoît Hellings (Ekolo).