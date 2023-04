Hvordan lage flere mellomrom på en harddisk

Partisjonering er en prosedyre som lar brukeren sette opp forskjellige plasser på en enkelt harddisk. Selv om det er fordelaktig, krever teknikken litt teknisk kunnskap, så følg veiledningen.

Det er flere grunner til at noen kanskje vil partisjonere harddisken sin. Faktisk gjør operasjonen det mulig å ha flere lagringsplasser på en enkelt disk. Dette gir flere fordeler. Den mest åpenbare er at den lar brukeren installere flere operativsystemer på datamaskinen. Det kan imidlertid også være et ønske å skille de ulike bruksområdene til maskinen. Dette forbedrer generelt ytelsen til datamaskinen, siden plassen den ser etter data i er mindre.

Til slutt forhindrer partisjonering ubehagelige overraskelser i tilfelle systemfeil. I stedet for å miste alle dataene dine, er bare den berørte delen borte. Da er det også mulig å installere systemet på nytt fra en annen partisjon.

Hvordan gjøre det ?

I seg selv er partisjonering av harddisken ikke veldig komplisert. Noen få trinn er nok til å organisere kjøreturen etter dine ønsker. Vær oppmerksom på at vi utførte manøveren på Windows 10.

For å komme i gang, høyreklikk på startmenyen og trykk på «Diskbehandling».

Velg din primære partisjon i vinduet som åpnes. Du vil kjenne den igjen på bokstaven (C:) som kjennetegner den. Høyreklikk og velg «Shrink Volume».

I den nye dialogboksen justerer du den uthevede verdien basert på hvor mye plass du vil ha. Vær oppmerksom på at «Tilgjengelig krympeplass»-verdien indikerer maksimal plass du kan frigjøre (C:). Når det gjelder verdien angitt i «Total størrelse i MB etter krymping», spesifiserer denne plassen som er igjen på (C:) etter at operasjonen er fullført. Klikk «Minimer» når du er ferdig.

Høyreklikk deretter på det nylig ryddede området. Den er lett identifiserbar takket være den svarte fargen, samt «Utildelt» omtale. Etter å høyreklikke, velg «Nytt enkelt volum».

Veiviseren for enkel volumoppretting åpnes. Klikk «Neste» og bekreft eller endre volumet av plass du valgte tidligere.

Denne gangen ber veiviseren deg velge en bokstav for å navngi den nye partisjonen. Når du vet at hovedpartisjonen din heter (C:), tilbyr datamaskinen deg (D:) som standard. Du kan imidlertid velge en annen bokstav hvis du ønsker det. Bekreft deretter bestillingen ved å trykke «Neste».

Nest siste trinn, gi den nye partisjonen et navn (Arbeid, Personlig …). Klikk deretter på «Neste».

Du er der. Det siste vinduet er et sammendrag av prosedyren og alternativene dine. Klikk «Fullfør» for å starte prosedyren definitivt.

Når partisjonen er ferdig formatert, kan du lagre hva du vil på den. Akkurat som du kan gjenta operasjonen hvis du vil lage andre partisjoner.

