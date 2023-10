Hvordan låse opp fly og normale fester i Dragonflight? – World of Warcraft

I Patch 10.2 kan World of Warcraft-spillere låse opp sine klassiske fester i Dragonflight-soner. Når «Guide to the Dragon Islands»-prestasjonen har blitt validert, vil du kunne bruke dine gamle fester i Emerald Dream og andre regioner på Dragon Islands. Her er alle forutsetninger og informasjon du trenger å vite for å bruke dine gamle fester i Dragonflight 😉

Sammendrag

Guide til Dragon Islands Utforsker områdene Klokker Omdømme

1. Guide til Drageøyene

For å fly de klassiske fjellene dine i Dragonflight, må du fullføre metaprestasjonen Guide to the Dragon Islands. Dette samler mange prestasjoner som jeg foreslår at du beskriver nedenfor.

Med unntak av Dreamkeepers-kampanjen og Emerald Dream-utforskningen, kan du fullføre alle andre stadier før utgivelsen av Patch 10.2.

2. Utforske Drageøyene

Det første du må gjøre er å validere prestasjonene knyttet til utforskning av ekspansjonsområder. Dette innebærer å avsløre skjulte områder på kartene og besøke bestemte spesifikke steder.

Utforske Dragon Islands : Besøk Awakening Shores, Plains of Ohn’arha, Azure Span og Thaldraszus.

: Besøk Awakening Shores, Plains of Ohn’arha, Azure Span og Thaldraszus. Utforsker Zaralek-hulen : Utforsk hele grotten ved å besøke de åtte nødvendige områdene.

: Utforsk hele grotten ved å besøke de åtte nødvendige områdene. Emerald Dream Explorations (patch 10.2 kreves) : Utforsk drømmen ved å besøke de ti nødvendige områdene.

Utforskningsprestasjonene er veldig enkle, og hvis du har spilt en stund vil du naturligvis ha fullført dem. Hvis dette ikke er tilfelle, er det fortsatt veldig enkelt å gjøre dette med draken din, siden bevegelsen er veldig rask i Dragonflight.

3. Kampanjer

Nå må du validere oppdragene til de forskjellige kampanjene. Vi starter med de fire innledende områdene i Dragonflight. Dette er oppdrag tilgjengelig siden lanseringen av utvidelsen, og du har sannsynligvis validert dem under utjevningen.

håpet våknet

Stranden til oppvåkning Redder Ohn’arha

Ohn’arha-slettene Azure-seksjonsstørrelse

Blue Bay Uutsigelig

Taldraszo Dracaret-ekspedisjonen

Drager i trøbbel

forsvar av livet

Wrathions strategi

En gjenoppdaget mening Raid på slettene

Marukkai

Ohn’arhas velsignelse

Fornyede lenker I filene

Roharts i trøbbel

råtne røtter

Vakthros Valdrakken, dragenes by

Tidsfordriv

Midlertidige eventyr

Så flyttet vi til feltet av Patch 10.1: Embers of Neltharion. Du må validere følgende kapitler:

Et delt klekkeri (introduksjon til kampanjen er mulig fra patch 10.0.7) Utgraving Brudd arv det gamle markedet arvesynd Uunngåelig konfrontasjon En flamme… slukket (du må drepe Sarkareth, derfor obligatorisk raid)

Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å fullføre Dreamkeepers-kampanjen (10.2) for å validere prestasjonen. På den annen side, husk å drepe Sarkareth så raskt som mulig.

4. Omdømme

Det siste trinnet er å validere prestasjonen»De femten av ferske vekter«. Målet er å oppnå rang 15 Renown med alle hovedfraksjonene på Dragon Islands.