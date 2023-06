Hvordan laste ned installasjons ISO for Windows 11 og 10?

Noen ganger er det interessant og nyttig å installere Windows på nytt. Operasjonen kan løse problemer, forbedre ytelsen og optimere responsen til PC-en din. Faktisk, over tid «blir dette operativsystemet skittent», og selv om verktøyene lar det rengjøres, er det aldri perfekt.

Operasjonen krever at du har to ting for hånden, et installasjonsmedium og en produktnøkkel for å fortsette med en aktivering. Microsoft tilbyr gratis nedlasting av ISO-er for ulike støttede versjoner av Windows. Dette er verifiserte og sikre kilder til helt sikre og lovlige lenker og metoder.

Hvordan gjenopprette installasjons ISO av Windows 11 og 10?

Når det gjelder Windows 10 og 11, tilbyr Microsoft et medieopprettingsverktøy. Den automatiserer ulike prosesser, inkludert å lage et installasjonsmedium (USB-nøkkel eller DVD). Sistnevnte lar deg utføre en ny installasjon eller installere operativsystemet på nytt.

Å lage slike medier krever at du laster ned medieopprettingsverktøyet og deretter kjører det. Ved aksept av vilkårene i programvarelisensavtalen, må du velge mellom

Oppgrader denne PC-en nå

Lag installasjonsmedier (USB-nøkkel, DVD eller ISO-fil) for en annen PC.

Du vil da bli bedt om å velge språket, utgaven av Windows og deretter arkitekturen (for eksempel 64-bit). Til slutt ber verktøyet deg om å lage en installasjonsflashdisk (kapasitet på minst 8 GB) eller laste ned ISO-filen direkte til PC-en. I sistnevnte tilfelle vil tredjepartsprogramvare som Rufus være nødvendig for å brenne den eller lage en installasjons-USB-nøkkel.

Rufus lar deg installere Windows 11 på alle PC-er, også de som ikke er kvalifisert

Windows 11 og Windows 10, er PC-en din kompatibel?



Systemkrav for Windows 11.

Prosessor : 1 gigahertz (GHz) eller høyere, med minst 2 kjerner i en kompatibel 64-bits prosessor eller system-on-chip (SoC).

: 1 gigahertz (GHz) eller høyere, med minst 2 kjerner i en kompatibel 64-bits prosessor eller system-on-chip (SoC). levende minne : 4 gigabyte (GB).

: 4 gigabyte (GB). Oppbevaring : 64 GB eller mer lagringsenhet Merk: Les «Mer om lagringsplass for å holde Windows 11 oppdatert» nedenfor for mer informasjon.

: 64 GB eller mer lagringsenhet Merk: Les «Mer om lagringsplass for å holde Windows 11 oppdatert» nedenfor for mer informasjon. systemets fastvare : UEFI-kompatibel sikker oppstart. Klikk her for informasjon om hvordan din PC kan oppfylle dette kravet.

: UEFI-kompatibel sikker oppstart. Klikk her for informasjon om hvordan din PC kan oppfylle dette kravet. dwt : Trusted Platform Module (TPM) versjon 2.0. Klikk her for informasjon om hvordan din PC kan oppfylle dette kravet.

: Trusted Platform Module (TPM) versjon 2.0. Klikk her for informasjon om hvordan din PC kan oppfylle dette kravet. Grafikkort : Kompatibel med DirectX 12 eller nyere med WDDM 2.0-driver.

: Kompatibel med DirectX 12 eller nyere med WDDM 2.0-driver. Forestilling : Høydefinisjonsskjerm (720p) med en diagonal større enn 9 tommer, 8 biter per fargekanal.

: Høydefinisjonsskjerm (720p) med en diagonal større enn 9 tommer, 8 biter per fargekanal. Internett-tilkobling og Microsoft-konto Windows 11 Pro kun for personlig bruk og Windows 11 Home krever en Internett-tilkobling og en Microsoft-konto under innledende enhetsoppsett.

En internettforbindelse kreves også for å få Windows 11 Home ut av S-modus.

For alle utgaver av Windows 11 kreves Internett-tilgang for å utføre oppdateringer og laste ned og dra nytte av visse funksjoner. En Microsoft-konto kreves for noen funksjoner.

Systemkrav for Windows 10

Prosessor: 1 gigahertz (GHz) eller raskere prosessor eller SoC

1 gigahertz (GHz) eller raskere prosessor eller SoC RAM: 1 gigabyte (GB) i 32-bit eller 2 GB i 64-bit

1 gigabyte (GB) i 32-bit eller 2 GB i 64-bit Ledig harddiskplass: 16 GB med et 32-bits operativsystem eller 20 GB med et 64-bits operativsystem

16 GB med et 32-bits operativsystem eller 20 GB med et 64-bits operativsystem Grafikkort : DirectX 9 eller nyere med WDDM 1.0-driver

DirectX 9 eller nyere med WDDM 1.0-driver Forestilling : 800 x 600

Merk at for Windows 10 og Windows 11 er det en enda raskere metode. GinjFo forklarer alt her: Windows 10 og 11, hvordan gjenoppretter du raskt installasjons-ISOene dine?

Windows 10 og 11, veldig rask løsning for å gjenopprette installasjons-ISOene.

«TechBench»-siden tilbyr en tjeneste som fungerer ved hjelp av en enkel nettleser på alle enheter og operativsystemer.

Ingenting spesielt er etterspurt. Driften er ikke basert på noen administratorrettigheter, det er ingen kontoopprettelse og det er ingen registrering. Dens eneste formål er å gi tilgang til mange ISO-bilder av begge operativsystemene. Listen er ikke komplett, men mulighetene er mange.

For Windows 11 har vi som siste versjon utgaven 22H2 Build 22621.525 mot 22H2 build 19045.2006 for Windows 10.

For å oppsummere, koker prosedyren ned til

Gå til nettsiden til teknologibank,

Velg hva du vil laste ned (Windows, Office…),

Angi hvilken versjon av Windows 10 eller Windows 11 du ønsker,

Angi ønsket språk,

Angi ønsket arkitektur, typisk x64.

Alt du trenger å gjøre er å klikke Last ned.