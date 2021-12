Muligheten til å laste ned musikk av høy kvalitet er en funksjon som setter Spotify Premium som en betalt tjeneste. Dette lar brukere lytte til musikken deres når som helst, enten de er koblet til Internett eller ikke. Derfor anbefaler vi generelt å lære hvordan du laster ned sanger fra Spotify fra begynnelsen, slik at nye premium-abonnenter kan dra full nytte av denne funksjonen så snart som mulig.

For å laste ned musikk fra Spotify på Android og iOS, legg til sangene du vil laste ned til spillelisten eller favorittsangene dine. Deretter, for å laste ned musikken i den spillelisten, trykker du på nedoverpilen; Hvis du legger til musikk til favorittsangene dine, er det som en glidebryter. Du kan også gå til albumet eller podcasten og laste ned med den samme pil ned-knappen.

På skrivebordet legger du til sangene du vil laste ned til spillelisten eller favorittsangene dine. Deretter laster du ned alle sangene fra disse bandene ved å trykke på pil ned-knappen. Du kan også gå til albumet eller podcasten og laste ned med den samme pil ned-knappen.

Å laste ned musikk fra Spotify er en utrolig nyttig funksjon. For eksempel, hvis du drar på leir, er du sannsynligvis ikke innenfor Wi-Fi-området. Hvis du ikke har et ubegrenset dataabonnement, ikke kast bort datastrømming av musikk fra Spotify.

Spotifys nedlastingsfunksjonalitet lar deg laste ned musikk på forskjellige kvalitetsnivåer direkte på enheten din.

Hvordan laste ned musikk fra Spotify (Android og iOS)

Last ned musikk via spillelister på Spotify Mobile

For å laste ned spesifikke sanger, må du først legge dem til spillelisten eller legge dem til favorittsangene dine.

Finn sangen du vil laste ned og trykk på knappen ?? Knapp i øvre høyre hjørne. Legg den til spillelisten ved å trykke på den Legg til i listen. På dette tidspunktet vil jeg legge til “The Road” til den splitter nye spillelisten Android Power Demo. Last ned denne spillelisten ved å klikke på pil ned-knappen.

Spotify laster ned album på mobil

Finn albumet du vil laste ned. Last ned albumet ved å trykke på pil ned-knappen.

Spotify laster ned podcaster på mobil

Finn din favorittpodcast. I dette tilfellet søkte jeg etter “Junk Taste Podcast” Å søke Under Spotifys mobile brukergrensesnitt. Last ned podcast-episoden du liker ved å trykke på pil ned-knappen.

Spotify laster ned favorittsangene dine på mobil

Gå mot det Biblioteket ditt. Å velge Favoritt sanger. Last ned alle sangene du liker ved å trykke på knappen Last ned sanger Markør til høyre.

Last ned artistsang eller radio på Spotify mobil

Gå til sangen eller artistradioen du vil laste ned.

Sang for radio: trykk ?? Knapp ved siden av en sang, og velg deretter Gå til radiosangen.

For artistradio: Gå til artistens Spotify-side og trykk deretter på knappen ?? Neste-knappen Skal følges Knapp. Skynde deg Gå til Artist Radio. Last ned alle sangene fra den sangen eller artistradioen ved å trykke på pil ned-knappen.

Hvordan laste ned musikk fra Spotify (skrivebord)

Last ned musikk via spillelister på Spotify-skrivebordet

For å laste ned spesifikke sanger, må du først legge dem til spillelisten eller legge dem til favorittsangene dine.

Finn sangen du vil laste ned. Høyreklikk på navnet deres og velg Legg til i listen. Velg spillelisten du vil legge til. Få tilgang til og last ned denne spillelisten ved å trykke på pil ned-knappen.

Spotify laster ned album til skrivebordet

Finn albumet du vil laste ned. Last ned albumet ved å trykke på pil ned-knappen.

Last ned podcaster på Spotify-skrivebordet

Finn din favorittpodcast. I dette tilfellet søkte jeg etter “Junk Taste Podcast” Å søke En funksjon. Last ned podcast-episoden du liker ved å trykke på pil ned-knappen.

Laster ned favorittsangene dine til Spotify-skrivebordet

Gå Favoritt sanger Tunge. Den er tilgjengelig på venstre side av Spotify desktop UI nedenfor Lag en spilleliste. Last ned alle sangene du liker ved å trykke på pil ned-knappen.

Last ned artistsangen eller radioen til Spotify skrivebordet

Gå til sangen eller artistradioen du vil laste ned.

Sang for radio: Høyreklikk på en sang og velg den Gå til Song Radio.

For artistradio: Gå til artistens Spotify-side og velg artisten. ⁇ Neste-knappen Skal følges Knapp. Å velge Gå til artistenes radio. Last ned alle sangene fra den sangen eller artistradioen ved å trykke på pil ned-knappen.

ofte stilte spørsmål

Fungerer Spotify offline?

Spotify fungerer offline. Du må imidlertid ha lastet ned ønsket sang, spilleliste, album eller podcast på enheten.

Kan jeg lytte til Spotify offline uten Spotify Premium?

Nei. Nedlasting av sanger på enheten din er en funksjon som kun er tilgjengelig for Spotify Premium-abonnenter.

Kan jeg lytte til Spotify offline på Apple Watch?

Ja. Apple-brukere kan velge Last ned på Apple Watch. Denne funksjonen ble implementert i midten av 2021.

Hvor lagres Spotify offline-filer på Android-enheter?

Følg disse trinnene for å finne ut hvor Spotify-musikken din er lagret:

Åpne Spotify-mobilappen herfra Hjemmeside På skjermen velger du tannhjulikonet i øvre høyre hjørne for å åpne Innstillinger Rull ned til du ser Andre I Andre, Det burde være et alternativ Oppbevaring; Velg dette. Dette vil vise deg hvor musikkdataene dine er lagret.

Er det mulig å laste ned musikk med Spotify nettspiller?

Nei. Du kan bare laste ned musikk ved å bruke Android- eller iOS-mobilappen eller skrivebordsappen.

