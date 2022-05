Hvordan legge til en søkefelt på skrivebordet

I går kunngjorde Microsoft bruken av den innebygde 25120 for brukere på Dave Channel i Windows 11. Den legger blant annet til en oppgavelinje på operativsystemets skrivebord. Det kreves imidlertid litt manipulasjon for å dra nytte av det. Vi forklarer alle trinnene du må følge for å få tilgang til den.

Som alltid integrerer og tester Microsoft stadig nye funksjoner Windows 11. De vil kanskje ikke alle bli tilbudt publikum i fremtiden, men ingenting vil stoppe dem fra å smake på dem når de blir tilgjengelige på de ulike kanalene som er tilrettelagt for dette formålet. Så vi fortalte deg i går at medlemmer av Insiders på Dev-kanalen nå kan dra nytte av detEn helt ny oppgavelinje på skrivebordet deres.

Sistnevnte er gjenstand for noen flere feil, som omgår brukerens standardnettleser og alltid åpner resultatene i Edge. Likevel er førsteinntrykket positivt, noe som vil føre til at Microsoft fortsetter veksten. Heldigvis, hvis du ikke vil vente til den endelige versjonen kommer, finnes det en løsning.

Slik blir du med i Windows 11 Dev Channel

Først må du bli med i Insiders-programmet for å legge til en oppgavelinje på skrivebordet ditt. Faktisk gir den for øyeblikket bare tilgang til 25120-bygget av Windows 11. Sistnevnte kan imidlertid bare installeres av brukere på Dev-kanalen. Som en påminnelse brukes sistnevnte til å teste nye funksjoner i de tidlige stadiene av utviklingen, så utviklingen er spesielt flyktig.

Så ikke glem å bruke den på systemet som ikke har viktige data for å unngå ulemper i tilfelle problemer. Med dette i tankene, her er hvordan du blir med i Windows 11 Dev Channel:

Fra Windows 11, gå til Innstillinger Så i seksjonen Windows-oppdatering

Så i seksjonen Klikk Windows Insider-programmet

Klikk på i fanen Ny Starter

Fest den Microsoft-konto Etter eget valg, klikk Fortsette

Etter eget valg, klikk Velg alternativet Utviklerkanal

Start datamaskinen på nytt

Når datamaskinen har startet på nytt, er du nå på Dev Channel. Du kan fortsette å manipulere for å legge til en oppgavelinje på skrivebordet.

Slik aktiverer og deaktiverer du søkefeltet på Windows 11-skrivebordet

Etter å ha fullført dette trinnet, er alt du trenger å gjøre å gå til sakens kjerne. Hvis søkefeltet ikke allerede vises på skrivebordet ditt, er dette trinnene:

Last ned den nyeste versjonen ViveTool Klikk Denne lenken

Klikk Denne lenken Kopier innholdet i arkivet til en lett tilgjengelig mappe, for eksempel på skrivebordet ditt

Kopier banen ved å åpne mappen og klikke på linjen øverst i vinduet

Åpen Ved terminalen I administratormodus

I administratormodus Skriv inn følgende kommando: VS: \[votre_chemin_d’accès]\ vivetool addconfig 37969115 2

trykk Inngangsport Vent til installasjonen er ferdig.

Vent til installasjonen er ferdig. Når ferdig, Start datamaskinen på nytt

Etter omstart høyreklikker du på skrivebordet og velger Vis flere alternativer

Klikk til slutt Vis søkefeltet

Søkefeltet er synlig på skrivebordet ditt. Nå kan du bruke den til å søke på nettet eller gå direkte til nettstedet uten å åpne nettleseren. Vær imidlertid forsiktig, som nevnt ovenfor, dette fungerer bare med Edge.

I samme tilfelle – Oppdag alle de nye funksjonene som forventes i Windows 11 22H2: Sun Valley 2-oppdateringen

Til slutt, hvis du vil tømme søkefeltet, er ikke prosessen for komplisert. Slik gjør du det:

Åpen Ved terminalen I administratormodus

I administratormodus Skriv inn følgende kommando: VS: \[votre_chemin_d’accès]\ vivetool delconfig 37969115 2

Start datamaskinen på nytt

Det er det, oppgavelinjen mangler! Fortell oss hva du synes om denne nye funksjonen i kommentarfeltet.