Hvordan leve lenger: Japan, Hawaii og Norge blant de sunneste i verden: deres hemmeligheter

Etter å ha reist til seks forskjellige steder rundt om i verden, inkludert Japan, og intervjuet mer enn 100 lokalbefolkningen og eksperter om deres syn på helse, lykke og lang levetid, skrev Annie for CNBC: “Amerikanerne liker fastfood. Og lett. Hvem har tid til å gjøre noe med så mange trinn? “

Hun la til: “I Japan gjør te -mestere dette med teseremonier, et koreografisk ritual for å forberede og servere te. Under prosessen er fokuset deres så dypt at de ikke tenker på noe annet.

“Det handler om å omfavne det buddhistiske tidsbegrepet,” forklarer Shigenori Nagatomo, professor i filosofi ved Temple University.

“Mange dagdrømmer og tenker at det er noe bedre andre steder enn der de er,” sier han. “Men det er en ypperste virkelighet som utspiller seg foran øynene dine, hele tiden, så du vil fullt ut delta i det.”

